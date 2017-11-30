Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Mardin’de Organize Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, organize sanayi bölgesini ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, organize sanayi bölgesini ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ziyareti sırasındaki toplantıdan sonra Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş ile organize sanayinin tanıtım filmini izledi. Gün boyu Mardin'de değişik etkinliklere katılan ve bölgeyi gezen Işık'ın son durağı organize sanayi oldu. Işık, daha sonra Diyarbakır'a gitmek üzere Mardin'den ayrıldı.