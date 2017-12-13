Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: "Kudüs’e İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır Gibi Sahip Çıkacağız"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Kudüs ile ilgili hassasiyetimiz en üst seviyede devam edecektir. Kudüs'e İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır gibi...

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Kudüs ile ilgili hassasiyetimiz en üst seviyede devam edecektir. Kudüs'e İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır gibi sahip çıkacağız" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2018 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ilk kez altına dayalı tahvil ve kira sertifikası çıkardıklarını belirterek, 2.5 ton altını ekonomiye kazandırdıklarını söyledi. Çiftçi borçlarını yeniden yapılandırdıklarını kaydeden Şimşek, 17 bin üreticinin 500 milyon liralık borcunun yeniden yapılandırdığını ifade etti. Şimşek, "Kasım sonunda 2017 yılında yaşanan afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerimizin kredi borçlarının bir yıl ertelenmesi imkanı sağladık. 2017 yılında üreticilerimize Ziraat Bankası ve Tarım-Kredi Kooperatifleri'nce yaklaşık 27.7 milyar liralık faiz destekli kredi, Halkbank tarafından yaklaşık 12.6 milyar liralık sübvansiyonlu kredi imkanını esnaf ve sanatkarlarımıza sunduk. Hazine Müsteşarlığı'nın erken aşama girişim şirketlerinin, girişim, teknoloji odaklı KOBİ'lerin alternatif finansman araçlarına ulaşmasını kolaylaştırmak için fonlara doğrudan kaynak aktarılmasına ilişkin yasal düzenlemeyi yüce Meclisimiz kabul etti" ifadelerini kullandı.

Kredi Garanti Kurumlarına ilişkin bilgi veren Şimşek, "Kasım 2017 itibariyle uygulama kapsamında kullandırılan kredi büyüklüğü 2010 milyar, verilen kefaletin toplam büyüklüğü 186 milyar lirayı aşmıştır. Kullandırılan kefalet tutarının yüzde 74'ü KOBİ, yüzde 26'sı büyük ölçekli işletmelere kullandırılmıştır. Kullandırılan kredinin yüzde 86'sı Türk Lirası, yüzde 14'!ü döviz cinsindendir. Krediyi kullanan firma sayısı 202 bin üzerindedir. Kredilerin yüzde 38 ticaret, yüzde 31 imalat, yüzde 13 inşaat, kalanı da hizmetler sektöründe kullandırılmıştır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da, toplam 82 bin 280 kişiye gıda yardımı yapıldığını belirterek, terör mağdurlarına kuru gıda paketlerinin gönderildiğini ifade etti. Çavuşoğlu, "2017-2018 öğretim yılında 15 bin ilk ve orta öğretim öğrenciye aylık 60 lira burs verilemektedir. Ayrıca, 600 yabancı uyruklu öğrenciye 500 lira, 5 bin 400 yükseköğrenim öğrencisinin her birine 250 lira burs verilmektedir" şeklinde konuştu.

Lozan Anlaşması'na ilişkin Çavuşoğlu, "Lozan tartışmasının bağlamından kopararak aktarmaya çalışmak, sadece beni değil, sizleri izleyen Balkan coğrafyasındaki, Balkan coğrafyasından göç etmek zorunda kalan Rumeli kökenliyi üzmektedir. Siyaset yapıyorsunuz. Bugün Yunan gazetelerini açın, sizin dediklerinizi söylüyorlar. Batı'daki Müslüman azınlığın hakları, hukukları var. Uluslararası hukukta icradan bahsediliyor. Ne yapacak Türkiye, icraya verip haciz memuru mu gönderecek Yunanistan'a? Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü o zaman, niye göndermediniz icra memurlarını? Lozan ile ilgili olarak şunu söylemek gerekiyor. Lozan'da baltayı taşa vuruyorsunuz" dedi.

Kudüs konusunda ise Çavuşoğlu, "Kudüs'ü İsrail'e başkent yapmak gibi beyhude hayalleri bir kez daha kınıyorum. Kudüs ile ilgili hassasiyetimiz en üst seviyede devam edecektir. Kudüs'e İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır gibi sahip çıkacağız. Bu tarihi şehrin üzerindeki hatıra ve izleri silecek ve dünya barışını baltalayacak adımlara karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sergilediğimiz güçlü ve net tavırdan asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise, Kudüs ile ilgili olarak, "Bugün bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal anlamına gelen kararını şiddetle reddediyor, yok sayıyoruz. Kudüs ilk kıblemizdir, Miracın kapısıdır, Kudüs taştan topraktan yapılmış bir şehir değil, ruhları aydınlatan bir meşale, insanlığa yol gösteren bir fenerdir. Kudüs bütün insanlığın şehridir" şeklinde konuştu.