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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Sivrihisar’da

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Sivrihisar’da
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Dünya'nın Merkezi Sivrihisar'ı ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Dünya'nın Merkezi Sivrihisar'ı ziyaret etti.

Sivrihisar Ulu Cami'de Cuma namazını kılan Başbakan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, 850 yıllık Ulu Cami'nin mimarisine hayran kaldığını belirtti. Camide vatandaşlar ile bir araya gelerek hasbıhal eden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na, Sivrihisar Kaymakamı Erdinç Yılmaz ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü eşlik etti.

Sivrihisar esnafını ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, yöresel yemekleri yiyerek Sivrihisar lezzetlerine tam not verdi. Akabinde Sivrihisar Belediyesi hizmet binasını ziyaret ederek belediye atölyelerini dolaşan Çavuşoğlu, kursiyerler ile bir araya geldi. Daha sonra ilçeden ayrılan Çavuşoğlu, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye ilgisi, güler yüzü ve ilçeye kattığı değerden dolayı teşekkürlerini iletti.

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