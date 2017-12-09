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Başbakan Yardımcısı Işık: "Abd’den Bile Bir Takım Sağduyulu Sesler ‘Trump Yaptığın Bu İş Yanlıştır’ Diyor

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Başbakan Yardımcısı Işık: "Abd’den Bile Bir Takım Sağduyulu Sesler ‘Trump Yaptığın Bu İş Yanlıştır’ Diyor
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bütün dünya Kudüs kararına itiraz ediyor. Hatta ABD'den bile bir takım sağduyulu sesler "Ey Trump yaptığın bu iş...

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bütün dünya Kudüs kararına itiraz ediyor. Hatta ABD'den bile bir takım sağduyulu sesler "Ey Trump yaptığın bu iş yanlıştır" diyor" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ne yapılacak olan kapalı pazar yeri ve otoparkın temel atma töreni Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın katılımıyla gerçekleşti Törene Başbakan Yardımcısı Işık'ın yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Ak Parti Kocaeli milletvekilleri, TSK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Temel atma töreninde kesilmek üzere getirilen deve, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na hediye edildi.

Temel atma töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Hepimiz biliyoruz şehirlerde yerleşim alanlarında Pazar yerleri ne pazarcı esnafına yakışıyor, ne de şehrimize yakışıyor bir sürü olumsuzlukları var. Pazarcı esnafı açısından sağlıksız. Tuvaleti yok, sosyal imkanları yok. Bunlar bize yakışan şeyler değil. Artık bunları geride bırakıyoruz. Kocaeli'de hemen hemen her ilçede kapalı Pazar alanları yapılıyor" dedi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise konuşmasında, "Kocaeli'nin merkezinde en değerli yerlerden birinde büyükşehir belediyemiz 35 dönümlük bir alanı Pazar yeri ve otopark yapmak üzere harekete geçti. Pazarlarımzı genelde sokak aralarında ve oradaki günlük yaşamı olumsuz etkileyecek şekilde kurulan bir anlayışla hizmet veriyordu. Artık yeni süreçte modern Pazar yerleri ve buradan faydalanan vatandaşların artığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eğer hak ve adalet merkezli bir dünya düzeni olsaydı bugün yaşadıklarımızın bir çoğu yaşanmazdı"

"Dünya şu anda maalesef hakkın ve adaletin hakim olduğu bir dünya değil" Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Şuanda dünya gücün hakim olduğu çıkarın her şeyin önünde olduğu bir dünya. Onun için bazen bir, bazen de birkaç ülkenin çıkarından dolayı yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiği acıları ve dramları her gün yaşıyoruz. Eğer hak ve adalet merkezli bir dünya olsaydı, Suriye'de bugün neredeyse sayıları 1 milyona yaklaşan insan kayıplarını yaşar mıydık? Bugün özellikle son gelişme olan Kudüs'ü pervasızca bütün dünyanın ortak tepkisine rağmen, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden karar alınmış olabilir miydi? Bütün dünya buna itiraz ediyor. Hatta ABD'den bile bir takım sağduyulu sesler "Ey Trump yaptığın bu iş yanlıştır" diyor. Kudüs'ün statüsü ile oynarsan bu çok büyük belaları beraberinde getirir, dünya çok büyük sıkıntılar yaşar diyor. Maalesef iç politikadaki sıkışmışlığın sebebi olarak da Kudüs'le ilgili bir problem maalesef başlıyor. Eğer hak ve adalet merkezli bir dünya düzeni olsaydı bugün yaşadıklarımızın bir çoğu yaşanmazdı" dedi.

Konuşmalarının ardından protokol tarafından Mehmet Ali Paşa Kapalı Pazar ve Otoparkı'nın temeli dualarla atıldı.

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