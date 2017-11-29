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Başbakan Yardımcısı Işık: “Chp’nin Biraz Tarihten Ders Çıkarması Gerektiğini Düşünüyorum”

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Başbakan Yardımcısı Işık: “Chp’nin Biraz Tarihten Ders Çıkarması Gerektiğini Düşünüyorum”
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Şu anda bu firma 9-3'te Çin'de otomobil üretimine geçerken biz niye bugün yapamadığımızı sorgulamak yerine acaba...

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Şu anda bu firma 9-3'te Çin'de otomobil üretimine geçerken biz niye bugün yapamadığımızı sorgulamak yerine acaba niye böyle bir itibarsızlaşmaya gidiyoruz, onu anlayabilmiş değilim. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisinin biraz tarihten ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda yerli otomobil ile ilgili CHP Grup önerisi görüşüldü. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, iflas etmiş bir firma ile anlaştıklarını kaydederek, NEVS firmasının Saab ile bağlantısı olmadığını ve Gebze'de bir bankadan 47 milyon euro firmaya gönderildiğini iddia etti. Başbakan Yardımcısı Işık, "İflas etmiş bir Çinli firma: NEVS" iddialarına cevap vererek, "Bu doğru değil, bu tamamen yanlış. Nedir? SAAB firması iflas etmiş. SAAB firması iflas ediyor. SAAB firması iflas edince firmanın uçak bölümüyle otomobil bölümü ayrılıyor ve otomobil bölümü NEVS olarak yeni bir yapılanmaya gidiyor ve bu NEVS firması satılıyor ve bunu satın alan da bir Çinli. Yani iflas eden NEVS değil, NEVS şu anda değerli arkadaşlar, Çin'de bu SAAB 9-3'ün fabrikasını kuruyor ve önümüzdeki yılın başında elektrikli otomobili üretecek. Ya, biz neyle uğraşıyoruz? Değerli arkadaşlarım, biz neyle uğraşıyoruz? Ülke kendi elektrikli otomobilini bari üretsin diye uğraşıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız daha, hangi firma nedir, kim iflas etmiştir, kim şu anda ayaktadır, NEVS firması kimindir, NEVS firması acaba şu anda ne yapıyor" ifadelerini kullandı.

Işık, şu anda NEVS firması Çin'de elektrikli otomobil fabrikasını kurduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki yılın başında da üretime geçecek. Biz, bu Çinli firmayla iş birliği yapalım, onlar Çin'de üretim yaparken biz de Türkiye'de üretim yapalım ve dünyaya iş birliğimizi de geliştirerek birlikte elektrikli otomobil satalım gayretindeyken, maalesef, değerli arkadaşlarım, bırakın bu çalışmaların desteklenmesini, bu çalışmaların engellenmesi için bir itibarsızlaştırma süreci maalesef baştan beri takip edildi. Biz, bu itibarsızlaştırma sürecini biliyoruz, bunlara biz daha önceden de şahit olduk" şeklinde konuştu.

Işık şöyle konuştu:

"40 milyon avro bir otomobilin 4 tane farklı tipinin fikri mülkiyet haklarını almak için çok ama çok uygun bir rakamdır. Bunu otomobille uğraşan kime sorarsanız size sadece ve sadece "Helal olsun, bu işi nasıl yaptınız" diye sorarlar. Şu anda bu firma 9-3'te Çin'de otomobil üretimine geçerken biz niye bugün yapamadığımızı sorgulamak yerine acaba niye böyle bir itibarsızlaşmaya gidiyoruz, onu anlayabilmiş değilim. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisinin biraz tarihten ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Ya, Vecihi Hürkuş'u açlığa mahkum ettiniz, Nuri Demirağ'ı batırdınız, Devrim otomobilini sabote ettiniz; şimdi geldiniz, yerli otomobili itibarsızlaştırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz."

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