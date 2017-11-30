Başbakan Yardımcısı Işık Gençlerle Bir Araya Geldi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Mardin'de gençlerle bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Mardin'de gençlerle bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile birlikte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan Gençlik Merkezini gezdi. Işık, bir araya geldiği gençlerle sohbet edip, masa tenisi oynadı. Işık, daha sonra, Mardin Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere, Gençlik Merkezinden ayrıldı.