Başbakan Yardımcısı Işık Kocaeli’de Stk Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "2004 yılında Dilovası'nı ve diğer ilçeleri...

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "2004 yılında Dilovası'nı ve diğer ilçeleri Büyükşehir'in sınırları içerisine almakla aslında en önemli adımlardan birisini attık" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi'nde sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile düzenlenen yemekli programda bir araya geldi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın da katıldığı toplantıda STK temsilcileri ve muhtarlarla görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını yapan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Fırsat buldukça ilçelerimize gidip ilçelerde muhtarlardan ve ilgili kuruluşlardan sorunlarını dinleyerek, Valiliğimiz öncülüğünde çözebildiklerimizi çözmek, çözemediklerimizi zatıalinize iletmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de sizlerle burada bu anlamda bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

"Türkiye'de "Dilovası" denildiğinde akla hava kirliliği gelirdi"

Daha sonra konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Dilovası bizim nüfus olarak en küçük ilçemiz, ancak bizim için en önemli ilçelerimizden de bir tanesidir. Dilovası'nın sorunlarını yakından takip ediyoruz. Sorunların çözümü için kamu yöneticileri olarak büyük bir gayret gösteriyoruz. AK Parti'nin iktidara geldiği ilk yıllardaki Dilovası'nın durumunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Çocukluğunu bu bölgede geçiren bir arkadaşınız olarak, Diovası'nda çalışan ve buraları gezen bir arkadaşınız olarak aldığımız mesafeyi en iyi bilenlerden biriyim. İktidarımız döneminde Tavşancılı ve özellikle Dilovası'nı yaşanabilir bir noktaya elhamdülillah olsun getirdik. Dilovası önceden sadece kirlilikle anılırdı, Türkiye'de Dilovası denildiğinde akla hava kirliliği gelirdi. Allah'a hamdolsun artık Dilovası sadece bu konularla meşgul olan bir ilçe değil. Bu konularda büyük mesafe aldık. Şimdi güzel haberler ile Türkiye gündemine gelen bir ilçe olduk" şeklinde konuştu.

"Dilovası modern bir ilçe görünümüne kavuştu"

"2004 yılında Dilovası'nı ve diğer ilçeleri Büyükşehir'in sınırları içerisine almakla aslında en önemli adımlardan birisini attık" diyen Başbakan Yardımcısı Işık, "Dilovası'nın alt yapısı yoktu. Belediyelerin de bu alt yapıyı öyle mükemmel bir şekilde yapma imkanları yoktu. Allah'a hamdolsun Kocaeli'nin en modern alt yapısı Dilovası'nda. Çünkü bütün alt yapısı yenilendi. Düşünün Dilovası'nda imar yoktu. İmar yapmak için birkaç yıl beklemek zorunda kaldık. Sonunda imar yapıldı. İmardan sonra alt yapı yapıldı, su hatları komple değişti. Kocaeli'deki en büyük suda kayıp kaçak oranı Dilovası'ndaydı. Ama şu an en az kayıp kaçak oranı Dilovası'nda. Demek ki sorun vatandaşta değil, sistemde. Alt yapı kötü olunca kayıp kaçak azalıyor, alt yapı kötü olunca siz ne yaparsanız yapın kayıp kaçak oranı artıyor. Şimdi hamdolsun bir taraftan suyumuz, doğalgazımız, kanalizasyonumuz ve diğer hatlarımız ile Dilovası modern bir ilçe görünümüne kavuştu. Üst yapıda da gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, gerek Dilovası Belediyemiz çok güzel çalışmalar yaptı" ifadelerini kullandı.

"Dilovası'nda bir okul açma hamlesi başlattık"

Dilovası'nın eğitim alanında da geliştiğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı Işık, "Dilovası eğitimde de çok gerideydi. Dilovası'nda bir okul açma hamlesi başlattık. Allah'a hamdolsun, şimdi ilkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 24, daha da aşağı inecek. İnşallah ortaokul, lisede de dersliklerdeki öğrenci sayısı 20 olacak. Bu Türkiye'nin gelişmiş illeriyle aynı düzeydedir. Yolumuza bu şekilde birlik ve beraberlik içerisinde devam edeceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda STK temsilcileri ve muhtarlar ile fikir alışverişinde bulunuldu.