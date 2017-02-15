Başbakan Yardımcısı Kaynak, İsrail Güçlerinin Tika Temsilcisini Gözaltına Almasını Değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, TİKA Gazze Şeridi Temsilcisi Muhammed Murteca'nın, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmasına ilişkin, İsrail...

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, TİKA Gazze Şeridi Temsilcisi Muhammed Murteca'nın, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmasına ilişkin, İsrail makamlarının açıklamasının olmadığını belirterek, "İlişkiler yeni baştan onarılmaya başlamışken bunun hoş bir durum olmadığını söylememiz gerekir ama biz bu hadiselerle öfkeyle değil, sabırla ve akılla süreci yönetmeye çalışıyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında (TİKA), 4'üncü Danışma Kurulu Toplantısı öncesinde gazetecilerle biraraya geldi. Kaynak, toplantıda kurum faaliyetleri ve güncel konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Gazze'de yapımına devam eden Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail'le normalleşen ilişkiler çerçevesinde açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılıp katılmayacağına yönelik soruya Kaynak, "Cumhurbaşkanımızın planları içerisinde var mı bilmiyorum. Bizim İsrail ile ilişkiler bakımından oradaki tek gerekçe Gazze değil. Gazze Hastanesinin en son iç teçhizat alımı işi vardı. Alım ihaleleri yapılmıştı bir itiraz üzerine TİKA Başkanımız ihaleyi yeniledi. O işlemler bittikten sonra Gazze'deki hastanesinin açılışı gerçekleşecek. Şuanda binayla ilgili problemimiz yok, problem teçhizatla ilgili. Kudüs'te çok fazla tarihi kültürel varlığımız var. Referandum süreci olmasaydı çok daha yakın zamanda Kudüs ve Filistin gezisi planlıyordum, yine de planlıyorum" diye konuştu.

"Bu sene İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın himayesinde Vakıflar Haftasını "Kudüs'teki Osmanlı Vakıfları" temasıyla toplayacağız"

"Bu sene İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın himayesinde Vakıflar Haftasını "Kudüs'teki Osmanlı Vakıfları" temasıyla toplayacağız" ifadesini kullanan Kaynak, "Mayıs ayının ilk haftası Vakıflar Haftasını öyle idrak edeceğiz. Gazze'de Filistin'de enerji problemi var. Bir yandan Enerji Bakanlığımız enerjisinin temini için kalıcı teknik incelemeler yaparken bir yandan TİKA'nın koordinasyonunda yakıtını benzindir mazottur bilemiyorum TİKA'nın finanse ettiği şekilde Gazze'nin hemen elektrik enerjisi almasına katkı vereceğiz. Bir yandan Filistin Devlet Başkanı geldiğinde ben refakatçı bakandım. Bir yandan belki Gazze Hastanesinden sonra Filistin'de gerçekten çok fazla görünen kanser vakaları dolayısıyla belki bir onkoloji odaklı çalışacağız. Dolayısıyla bir yandan Gazze'deki insanların acil gıda ihtiyaçlarını, sağlık tedavi, ilaç ihtiyaçlarını giderirken bir yandan bu sene İsrail'le varılan mutabakattan sonra gönderdiğimiz ikinci gemide 100 bin çocuğun eğitim materyalleri vardı. Mersin'den yolculadık. Kıyafetler kabanlar gönderildi. İsrail'le varılan mutabakat Gazze'ye çok daha kolay insani yardımlar yapmamızın önünü açmıştır. Bunun geliştirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Bende gitmeyi planlıyorum" açıklamasında bulundu.

"İlişkiler yeni baştan onarılmaya başlamışken bunun hoş bir durum olmadığını söylememiz gerekir"

TİKA Gazze Şeridi Temsilcisi Muhammed Murteca'nın, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmasıyla ilgili soruya Kaynak, şunları kaydetti:

"Bana olay esnasından itibaren TİKA Başkanımız Serdar Bey bilgi vermişti. Aslında bizim şuanda İsrail makamlarının neden gözaltına aldıklarına ilişkin bize ulaştırdıkları açıklama yok. Bir macerada değildi bu, İsrail ile mutabakata varılmıştı. O arkadaşımızda birkaç günden beri yapmakta olduğumuz koordinatörlerin Ankara'daki faaliyetlerine iştirak edecekti. Şuanda hem büyükelçiliğimiz hem Dışişleri Bakanlığımız konu üzerinde çalışıyorlar. Şuanda bize iletilen iyi de kötü de gelişme yok. Sürpriz bir şekilde izinsiz sınırı geçip Türkiye'ye gelme durumu yoktu arkadaşımızın. 6 Şubat'ta buna onay verip, maille yazışmaları neticesinde Türkiye'deki toplantıya gelmek üzere hareket etmişti. Bakalım İsrail'den bu hususta hem Tel Aviv Büyükelçiliğimiz hem Dışişleri Bakanlığımızın İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinden bu hususta bilgiler bekliyor. Bize verilen yine bir başka bilgi İsrail'de bu hususu iç istihbarat birimi yönetiyor ve İsrail Mahkemeleri bu hususta İsrail'de bir açıklama yapılmasına yasak getirmiş vaziyette. Bu hafta belli bir durum tespiti yapabileceğimizi öngörüyoruz. İlişkiler yeni baştan onarılmaya başlamışken bunun hoş bir durum olmadığını söylememiz gerekir ama biz bu hadiselerle öfkeyle değil, sabırla ve akılla süreci yönetmeye çalışıyoruz. Hoş bir tablo değil, zaten başvurusu yapılmış gerekli izinleri, belgeleri almış arkadaşımızın sınırda bu şekilde sürpriz bir şekilde gözaltına alınması yeni başlayan ilişkiler için iyi bir şey değil. Ben Kudüs'e Filistin'e gitmeyi planlıyorum. Çünkü zaten orada birçok görev alanımız var. Bunların Kültür ve Turizm Bakanımız pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra İsrail'deki temaslarını özetledi. Biz Türkiye olarak ilişkilerin çok hızla normalleşmesini bekliyoruz. Bakanımızın müşahedesi de öyleydi. Bu konunun çok hızlı çözülmesi hem bizim her zaman dertlendiğimiz Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle ilgili yardımlarımızı daha da kolaylaştıracaktır hem İsrail Türkiye ilişkilerinin çok hızlıca normalleşmesini sağlayacaktır."

TİKA'nın 2017 projeleri

TİKA'nın 2017'deki öncelikli projelerinin sorulması üzerine Başbakan Yardımcısı Kaynak, Afrika'da çok önemli işlerin olacağını ama Afrika'daki en önemli işlerin tarımsal kalkınma, sağlık ve eğitim, temiz içme suyu, toplu ulaşım olduğunu ifade etti. Kaynak, "Balkanlar'da Orta Avrupa'da kültürel ve tarihi mirasımızın korunması. Gönül coğrafyamızda Orta Asya'da ve Türki Cumhuriyetlerde Özbekistan örneğinde verdiğim gibi yine kültür ve tarihi miraslarımızın ortak mirasımızın ihyası ama onun dışında da çok önemli çalışmalar var. Türkmenistan'a yapmaya çalıştığımız Sultan Alpraslan'ın mezarının bulunması çalışmasını yürütüyoruz. Bizim için önemli olan insan odaklı çalışıyoruz ve barışın tesisi için kalkınmanın tesisi için bir sınırlama olmaksızın projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"İlk defa doğru yolu bulmuş diye değerlendiriyorum"

CHP'nin anayasa değişikliğiyle ilgili Anayasa Mahkemesine gitmeyeceğini açıklamasının hatırlatılması üzerine Kaynak, "İlk defa doğru yolu bulmuş diye değerlendiriyorum. Biz hep şunu söylüyorduk anayasayı eğer 367 üzeri geçse olsa bile milletin onayına sunacağız diyorduk. Dolayısıyla CHP'nin AYM yerine millet için yaptığımız bu anayasayı milletin kararına bırakması çok isabetli olmuştur. Ayrıca zaten biz AK Parti grubu olarak diyorduk ki "AYM, anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından inceler. Onlarda üç alanda sınırlı. Şekil yönünde götürme dışında bir imkanı yoktu. Türkiye antidemokratik uygulamaları çok geride bırakmıştır. Anayasada yaptığınız şu değişiklik ilk bilmem nesine aykırı o yüzden bunun şekil incelenmesi sayılıp içine girildiği günler yıllar geride kalmıştır. AYM'ye CHP'nin gitmemesi işi asli sahibine milletimize bırakması doğru bir karar. Bundan sonra da evet biz de aynısını söylüyoruz. Söz de karar da milletindir. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında bu cümleleri ifade etmesi çok isabetli olmuştur, çok doğru yere gelmiştir CHP diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Kara kaşları kara gözleri için gitmemişler Afrikalılara onları bir başka modern sömürgecilik için gitmişler madenlere başka varlıklarına"

TİKA'nın faaliyet alanları arasında ilk sırada Afrika ve Balkanların geldiği hatırlatılarak, bu alanların özellikle FETÖ'nün yoğun faaliyette olduğu alanlar olduğu ve Afrika'daki FETÖ varlığının maddi olarak büyüklüğünün ne kadar olduğunun ve etkinliğinin kırılıp kırılmadığının sorulması üzerine Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Bunların ekonomik varlığının ne kadar boyuta ulaştığını tahmin edebiliyoruz ama bir rakam söylemek mümkün değil. Aslında kara kaşları kara gözleri için gitmemişler Afrikalılara onları bir başka modern sömürgecilik için gitmişler madenlere başka varlıklarına. Gerçekten önemli ticari faaliyetleri de var ve eğitim faaliyetleri de var. Eğitim bir hareket için en sempatik şey. İnsanların en değerli varlıkları çocukları. Çok modern iyi bir eğitim verilen eğitim verme imkanı sağlayan okullar yapıyor ve orada çocuğunuzu eğitirken böylece sempati kazanırken başkaca ticari varlıklarının yeraltı yer üstü zenginliklerinin de üzerine çökmeye çalışıyor. Şimdi düşünün ki Afrika'da bu yapıya mensup şirketlerin oluşturdukları şirketlerin mesela ben bir ülkenin çok değerli pamuğunu pamuk olarak alıp konfeksiyon olarak çıkarttığı tesis biliyorum. Kömür madenlerinde çok etkin olduğunu biliyoruz. Dış ticareti koordine ediyorlar. Bunlar Cumhurbaşkanımızın çok aktif çalışması ve Türkiye'den hemen hemen her kesimin, bu tehlikeyi gören herkesin bu husustaki aktif çalışmaları netice alacaktır. Ama bu neticeyi çok kısa sürede almak mümkün değil. Eğitim alanındaki en önemli görev Maarif Vakfımıza düşmektedir. İnsanlara şu imkanı vermek gerekiyor, siz diyorsunuz ki bu yapı tehlikeli ve bunların okullarını kapatın ama en değerli varlıkları çocuklarının da okumasına imkan verilmesi lazım. Maarif Vakfı bunun için yola çıkmıştı. Aslında Balkanlar'da daha yaygın eğitim ağı var. Balkanlar'da üniversiteler var. Dışardaki okullarının en fazla var olduğu yer Balkanlar. Romanya, Arnavutluk, Bosna Hersek. Buralarda da çalışmalar yapılıyor. Romanya'da aynı zamanda etkin basın yayın organları var. Benim umudum beklentilerimden çok daha kısa sürede netice alınacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yapının ne kadar tehlikeli ne kadar sinsi bir yapı olduğu anlaşıldıktan sonra çok daha hızlı netice alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.