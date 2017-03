Başbakan Yardımcısı Kaynak, “İstikrar Şart”

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye'nin mevcut yönetim sisteminden dolayı yaşanan sorunların bir daha yaşanmaması için istikrarın şart olduğunu...

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye'nin mevcut yönetim sisteminden dolayı yaşanan sorunların bir daha yaşanmaması için istikrarın şart olduğunu belirterek, "Bizim için bir kez daha istikrarı bozmamak, istikrarı bozacak yolları kapatmak en önemli hadisedir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KMTSO) düzenlediği "Ekonominin kahramanları" ödül törenine katıldı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, milletvekilleri ile siyasi parti başkanlarının yer aldığı törende konuşan Başbakan Yardımcısı Kaynak, "İçindeki hainlerden temizlenen "Fırat Kalkanı Operasyonu'nda dünyanın en fedakar ordusu olduğunu göstermiştir" dedi.

Kaynak, "Bu sistemin kriz doğurmaması asla mümkün değil. Getirdiğimiz sistem, sorunsuz çok yetkili bir Cumhurbaşkanı yerine, çok yetkili bir başbakan yerine, sorumlu, yetkili bir Cumhurbaşkanı seçmektir. Kim seçecek? Milletimiz seçecek. Milletimiz seçerken nasıl seçecek? Bu bir tabanda uzlaşmayı, tabanda mutabakatı gerektiren bir seçim olacaktır. Yüzde 50'den fazla oy alabilmek için milletin ortak değerlerine sahip, milli değerlere bağlı, ülkesine, vatanına, bayrağına sahip, bayrağına saygılı, bağlı bir Cumhurbaşkanı adayı olmak zorundadır. Hesap verebile, hesap sorulabilen bir Cumhurbaşkanı sistemi inşa ediliyor. 16 Nisanda biz şunu diyoruz: "Her şeye hakim olan, teşbihte hata olmaz derler, benzetmek gibi olmasın, her şeye hakim olan Yüce Allah'tır. Bundan sonra Türkiye'de her şeye hakem olan da milletimiz olacaktır" diye konuştu.