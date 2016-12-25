  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Kilis Valiliğini Ziyaret Etti

» »
Başbakan Yardımcısı Kaynak, Kilis Valiliğini Ziyaret Etti
Kilis'te Valiliği ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Elbeyli'nin karşında Çobanbey'de zeytinlik alanda yaklaşık 180 bin insan var. Kış şartlarına...

Kilis'te Valiliği ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Elbeyli'nin karşında Çobanbey'de zeytinlik alanda yaklaşık 180 bin insan var. Kış şartlarına girdik. Bu insanların 70-75 bini çadırlarda, diğerleri serbest alanda kalıyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, geniş güvenlik önlemleri altında geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Kaynak, burada yaptığı açıklamada, "Biz bugün AFAD Başkanımız Halis Bilden ve sağlık hizmetleri genel müdürümüz Hasan aydın ile birlikte Hatay Cilvegözü'ne geçtik, oradan da buraya geldik. Valimiz, Belediye başkanımız ve milletvekillerimizle beraber hem bir durum tespiti yapalım istiyoruz. Geçen hafta El bab da vatanımız için milletimiz için ülkemizin bölünmez bütünlüğü için kahramanca mücadele eden ve yaralanan askerlerimizi ziyaret edelim istedik. Kilis'te çok önemli bir muhacir nüfusu var. Elbeyli'nin karşında Çobanbey'de zeytinlik alanda yaklaşık 180 bin insan var. Kış şartlarına girdik. Bu insanların 70-75 bini çadırlarda diğerleri serbest alanda kalıyor. Kış şartlarında hangi insani yardımları yapabiliriz? Valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanımızla bunları görüşeceğiz" dedi.

Daha sonra Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Kilis Valisi İsmail Çataklı'dan brifing aldı. Başkan Yardımcısı Veysi Kaynak'a, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Reşit Polat ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara eşlik etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokağa Çıkıp Sarılma Çağrısında Bulundular25 Aralık 2016 Pazar 15:58
  • Mudanya Müftülüğü’nden Halep’e Yardım Tır’ı25 Aralık 2016 Pazar 15:38
  • Yardım Gönüllüleri Derneği Halep İçin Harekete Geçti25 Aralık 2016 Pazar 15:33
  • Gölcük Tabiat Parkı Tatilcilerin Akınına Uğruyor25 Aralık 2016 Pazar 15:33
  • Yılda 400 Bin Buzağı Ölüyor25 Aralık 2016 Pazar 15:23
  • İzmir’de Kamulaştırma Bedeli Tepkisi25 Aralık 2016 Pazar 15:13
  • Kocaeli’den Sınıra Zırhlı Personel Taşıyıcı Sevkiyatı25 Aralık 2016 Pazar 14:58
  • 60 Milyon Tl’lik Umut Kuyruğu25 Aralık 2016 Pazar 14:58
  • Nostaljik Radyolarla Zaman Tünelinde Yolculuk25 Aralık 2016 Pazar 14:48
  • Antalya’da Kar Manzaralı Deniz Keyfi25 Aralık 2016 Pazar 14:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti