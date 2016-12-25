Başbakan Yardımcısı Kaynak, Kilis Valiliğini Ziyaret Etti

Kilis'te Valiliği ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Elbeyli'nin karşında Çobanbey'de zeytinlik alanda yaklaşık 180 bin insan var. Kış şartlarına...

Kilis'te Valiliği ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Elbeyli'nin karşında Çobanbey'de zeytinlik alanda yaklaşık 180 bin insan var. Kış şartlarına girdik. Bu insanların 70-75 bini çadırlarda, diğerleri serbest alanda kalıyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, geniş güvenlik önlemleri altında geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Kaynak, burada yaptığı açıklamada, "Biz bugün AFAD Başkanımız Halis Bilden ve sağlık hizmetleri genel müdürümüz Hasan aydın ile birlikte Hatay Cilvegözü'ne geçtik, oradan da buraya geldik. Valimiz, Belediye başkanımız ve milletvekillerimizle beraber hem bir durum tespiti yapalım istiyoruz. Geçen hafta El bab da vatanımız için milletimiz için ülkemizin bölünmez bütünlüğü için kahramanca mücadele eden ve yaralanan askerlerimizi ziyaret edelim istedik. Kilis'te çok önemli bir muhacir nüfusu var. Elbeyli'nin karşında Çobanbey'de zeytinlik alanda yaklaşık 180 bin insan var. Kış şartlarına girdik. Bu insanların 70-75 bini çadırlarda diğerleri serbest alanda kalıyor. Kış şartlarında hangi insani yardımları yapabiliriz? Valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanımızla bunları görüşeceğiz" dedi.

Daha sonra Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Kilis Valisi İsmail Çataklı'dan brifing aldı. Başkan Yardımcısı Veysi Kaynak'a, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Reşit Polat ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara eşlik etti.