Başbakan Yardımcısı Kaynak Saraybosna’da

Bosna Savaşı sırasında Sırplar tarafından yıkılan ve yarım kalan inşaatı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından tamamlanan tarihi...

Bosna Hersek'te Sırp idaresinde kalan Foça şehrinde

Bosna Savaşı sırasında Sırplar tarafından yıkılan ve yarım kalan inşaatı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından tamamlanan tarihi Hünkar Camii, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın katıldığı törenle ibadete açıldı.

1501'de Sultan II. Beyazıt tarafından yaptırılan ve Bosna Savaşı sırasında Sırplar tarafından yıkılan Foça'daki Hünkar Camii'nin yarım kalan inşaatı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından tamamlandı. Cami, bugün Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç, Bosna Hersek Reis-ul Uleması Husein Ef. Kavazoviç ve Türkiye ve Bosna Hersek'ten çok sayıda yetkilinin katıldığı törenle ibadete açıldı.

TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Sırp idaresindeki bölgede yer alan caminin inşasına ilişkin izinler için büyük gayret sarf edildiğini ifade ederek, "Bu caminin inşası için uzun yıllar uğraştık, uzun yıllar gerekli izinleri alamadık. Ama şimdi izni de aldık, camiyi de bitirdik. Burada TİKA'nın yaptığı projeler aslında iki halkın kaynaşmasına, birleşmesine de katkı sağlıyor. Hünkar Camii tarihi bir cami ve çok güzel bir mimarisi vardı. Tabii biz ne kadar orijinaline uygun şekilde yapabildik, bunu insanların takdirine bırakıyoruz. Bir tane cami daha var yapılması gereken, o da çok eski. O da inşallah sene sonuna kadar yapılacak yine Türkiye tarafından, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından. Biz projelerimizi talebe binaen gerçekleştiriyoruz ve zorla bir iş yapmıyoruz. İnsanların camiye ne kadar ilgi gösterdiğini görüyorsunuz" dedi.

Bosnalı Savaş Gazileri Derneği Başkanı Mujo Aganoviç ise, "Bu camimiz savaş esnasında düşmanlar tarafından vahşi bir şekilde yıkılmıştı. Biz şimdi Türkiyemizle, kardeşlerimizle birlikte devletimizi, camilerimizi, her şeyimizi inşa edeceğiz inşallah. Ama en güzel inşaat, insanlık. Rabbimiz bizleri cennette birleştirsin. Çok sevdiğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımıza mesajım; dünden bugüne devletimize verdiğiniz destek için çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Tüm savaş gazileri adına, tüm Bosna Hersek halkı adına teşekkür ediyorum. Türkiye bizim göz bebeğimiz. Türkiye güçlü olunca bizim milletimiz de güçlü oluyor" diye konuştu.

Foça'nın incisi Alaca Camii'ni de Türkiye yeniden inşa ediyor

Bosna Hersek ve Balkanlar'ın mimari açıdan en güzel eserleri arasında yer alan ve Foça şehrinin sembolü olarak gösterilen Alaca Camii de Türkiye tarafından yeniden inşa ediliyor. 1549'da Defterdar Hasan Nazır tarafından yaptırılan ve 1992'de Sırp kuvvetleri tarafından yıkılan Alaca Camii'nin inşasının yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Foça şehrindeki temasları çerçevesinde Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, inşası Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen bu camiyi de ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. "Foça'nın incisi" olarak tanımlanan Alaca Camii'nin inşasına ilişkin İHA muhabirine konuşan Gorajde Müftüsü Remziya Pitiç, "Bugün Foça'da Hünkar Camii'nin açılışını yaptık. Alaca Camii'nin ise inşası devam ediyor. Her iki projeyi de Türk kardeşlerimizin büyük desteğiyle gerçekleştirebiliyoruz. Hünkar Camii'nin inşasının çatıya kadar olan kısmını biz bitirdik. Ondan sonra TİKA devreye girerek projeyi tamamladı. Açılışı da Sayın Başbakan Yardımcısının iştirakiyle gerçekleştirdik. Foça, Osmanlı döneminde Hersek Sancağı'nın başkentiydi. Alaca Camii'nin hemen yanından Dubrovnik-İstanbul kervan yolu geçiyordu. Balkanlar'ın mimarisi en güzel camisi ve Foça'nın en meşhuru olan Alaca Camii'nin de inşallah önümüzdeki günlerde açılmasını bekliyoruz" dedi.