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Başbakan Yardımcısı Kaynak’tan Abdullah Gül’e Taziye Ziyareti

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Başbakan Yardımcısı Kaynak’tan Abdullah Gül’e Taziye Ziyareti
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, babasını kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, babasını kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyaretinde bulundu.

Pazartesi günü babasını kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyaretleri sürüyor. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ile birlikte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret ederek, baş sağlığı diledi. Kurulan taziye çadırında bir süre Gül ile sohbet eden Başbakan Yardımcısı Kaynak, daha sonra ayrıldı.

Başbakan Yardımcısı Kaynak’tan Abdullah Gül’e Taziye Ziyareti

Başbakan Yardımcısı Kaynak’tan Abdullah Gül’e Taziye Ziyareti

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