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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: “15 Temmuz 27 Mayıs’ın, 28 Şubat’ın,12 Eylül’ün İntikamının Alındığı Gecedir”

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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: “15 Temmuz 27 Mayıs’ın, 28 Şubat’ın,12 Eylül’ün İntikamının Alındığı Gecedir”
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz 27 Mayıs'ın, 28 Şubat'ın,12 Eylül'ün intikamının alındığı gecedir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz 27 Mayıs'ın, 28 Şubat'ın,12 Eylül'ün intikamının alındığı gecedir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'un yıl dönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anma etkinliklerine katılmak üzere geldiği Fransa'nın Strazburg kentinde Türk vatandaşları ile bir araya geldi. 15 Temmuz günü gazilerinin ve şehitlerin ailelerinin anlattıklarına değinen Kurtulmuş, "Bu adamlar her şeyi hesap etmiş, dünyadaki suskunluğun nedenlerinden birisi de belki bu 15 Temmuz öncesi hazırlıklar. Her şeyi planlamışlar. Belki başarılı olsalar ertesi gün Türkiye'de iç savaş başlatacaklar. Hesap hataları yok. Başarılı olsalar ertesi gün nasıl destekler verileceği de belli. Bir şeyi hesap edemmişler, bu aziz millet ya Allah bismillah diyerek sokaklara dökülüp dinine, şerefine sahip çıkar diye bunu unutmuşlar. Bu aziz millet bütün dünyanın hesaplarını bozmuş, bütün dünyanın hesaplarını ters yüz emiştir. Bütün mücadeleyi hep mazlumlar kazanmış, hep onlar alnının akıyla bu mücadeleyi vermiştir" diye konuştu.

"Millet hep içine attı"

Kurtulmuş, "Biz hep büyüklerimizden dinlerdik, anlatırlardı, Yassı Ada mahkemelerinde Türkiye'nin en iyi donanımlı siyasetçilerinden biri olan Adnan Menderes'e hakaret eder, aşağılar, millet radyonun başında kahrolurdu. Adnan Menderes, idam edildiği zaman milletin içine kan akıttığını biliyor, büyüklerimizden dinliyorduk. Ama mazlum milletimiz sesini çıkartamadı. Çünkü arkasına 72 düveli almış olan bir darbe, 27 Mayıs'ın hain çetecileri rahmetli Menderes'i şehit etmişlerdi. Millet içine atmıştı" dedi.

12 Eylül darbesinde yaşı yetmedi diye yaşları 16 yaşından 18'e çıkarılarak gencecik çocukların idam edildiğini ifade eden Kurtulmuş, "12 Eylül geçti, millet içine attı. 28 Şubat geçti, 28 Şubat'ta başörtü takmadan başka hiçbir günahı olmayan masum gencecik evlatlarımız üniversitelerin kapılarından döndürüldü. Birçok insanın burnundan fitil fitil getirildi. Necmettin Erbakan, zorla koltuğundan kaldırılarak partisi kapatıldı" diye konuştu.

Kurtulmuş, "Millet hep içine attı, bu sefer yeter dedi. Menderes'i yedirdiğimiz gibi 1971'de, 80'de olduğu gibi Erbakan hocamızın inmesine göz yumduğumuz gibi artık Tayyip Erdoğan'ı yemenize müsaade etmeyeceğiz dedi. Tankların önüne o büyük direnişle çıkan halkın düşünce dünyasında, ruh dünyasında bunlar da vardı. 15 Temmuz 27 Mayıs'ın, 28 Şubat'ın, 12 Eylül'ün intikamının alındığı gecedir" diye konuştu.

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