Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kitap Okuma Yarışması Birincilerine Ödüllerini Verdi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 13'üncü Geleneksel Kitap Okuma Yarışması ödül töreninde birinci olan öğrencilere ödüllerini verdi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 13'üncü Geleneksel Kitap Okuma Yarışması ödül töreninde birinci olan öğrencilere ödüllerini verdi.

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri arasında bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nda kazanan isimler ödüllerini aldı. 4 grupta yarışmaya katılan öğrenciler, ödüllerini Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın elinden aldı. Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Gençleri geleceğe hazırlamak adına son derece anlamlı bulduğum kitap okuma yarışmasının ödül töreni vesilesiyle bir araya gelmek son derece umut verici. 8 bin 100 kişi kitapları okumuş ve yarışmaya katılmış. "Yaratan Rabbinin adıyla oku, o seni yoktan var etti" diyerek Hz. Peygambere ilk emrini vermiş İslam'ın insanlara verdiği ilk emir olmuştur. Dolayısıyla okullar en eşsiz kazanımlarımızdan birisidir. Kainatı okumak, kainatı tanımak, dünyayı tanımak ancak okumakla mümkün olan bir şey. Okumak aslında dili inşa eder. Dil gönlü inşa eder. Ancak tüm kitapların hepsi bir tek kitabı iyi anlamak için okunur. O da Kur'an-ı Kerim'dir" ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise, yarışmaya katılanları tebrik ederek, "Kitap okuma yarışmamıza katılan, Bilgi Evlerinden kitapları alıp evlerine götüren, kütüphanelerde kitapları okuyan ve bir kısmı okuyamadığı için sınava katılmayan 8 bin 120 hemşehrimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Sınava giren 3 bine yakın hemşehrimizi de kutluyorum" dedi.

Yapılan konuşmalar sonrası Başkan Aydın, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'a kitap hediye etti.