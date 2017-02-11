Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ‘Milli Seferberlik Nedir?’ Konferansına Katıldı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Eskişehir Temsilciliği tarafından hazırlanan "Milli Seferberlik...

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Eskişehir Temsilciliği tarafından hazırlanan "Milli Seferberlik Nedir?" konulu konferansa katıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, geçmişte yaşanan başörtüsü sorunlarını hatırlatarak, bugün parlamentoda onlarca baş örtülü milletvekili olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Ben o zaman Fazilet Partisi İl Başkanıyım. Başörtülü bir milletvekili, 80 bin kişinin oyuyla milletvekili seçildi. Merve Kavakçı, hatırlıyorsunuz. Müsaade etmediler. Hani milli irade vardı, hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindi. 80 bin kişinin oyunu 8 tane adam hiçe sayarak Merve Kavakçı'yı parlamentonun dışına attılar. Bu millet azimle mücadeleye devam etti. O zaman bir tek başörtülü milletvekillini hazmedemeyen sistem, Allah'a çok şükür bugün parlamentoda onlarca milletvekili kardeşimiz başörtülü, baş örtülü bakanlarımız da var. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Aynen bu salondaki gibi. Başı açık arkadaşlarımız var, başörtülü arkadaşlarımız var. Başörtülü de olacak, başı açık da olacak. Şu hayat tarzını benimseyen de olacak, böyle hayat tarzını benimseyen de olacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de ilk sefer mi partili Cumhurbaşkanı oluyor"

Ayrıca Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, yapılacak 2017 Referandumu içerisinde yer alan "Partili Cumhurbaşkanı" maddesine bazı partililerin tepki gösterdiğini kaydederek, Türkiye'de ilk defa partili Cumhurbaşkanı olmadığını belirtti. Kurtulmuş, "Türkiye'de ilk sefer mi partili Cumhurbaşkanı oluyor. İnönü partili Cumhurbaşkanı değil miydi. Celal Bayar Partili Cumhurbaşkanı değil miydi. Süleyman Demirel partili Cumhurbaşkanı değil miydi. Turgut Özal partili Cumhurbaşkanı değil miydi. Ayrıca herhangi bir partinin üyesi ya da geçmişte başkanı olmamalarına rağmen isimlerini saymayacağım başkaları da herhangi bir partiyle gönül bağı olan Cumhurbaşkanları değil miydi. Şimdi efendim Cumhurbaşkanı ama olunca ilişkisini kessin. Kusura bakmayın. İnsanlar bir elektrik prizinden çekilen fiş gibi değildir. Bir imzasını çektikleri zaman insanların gönülleri ve zihinleri boşalmıyor. Parti dediğiniz şey sadece bir kimlikten ibaret değil, bir fikirden, bir ideolojiden, bir düşünceden, bir kültürden, bir medeniyetten ibarettir. Herhangi birisi partili Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilişkisini kağıt üzerinde kesse ne olur, kesmese ne olur. Geçmiştekileri bırakalım. Örneklerini bırakalım. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda anayasa gereği partisiz bir cumhurbaşkanıdır. Cümle alem biliyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi için, bu partinin ana direği Recep Tayyip Erdoğan'dır, Tayyip Erdoğan ile gönül bağı vardır, fikir bağı vardır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, gerçekleştirdiği konuşmanın ardından bir süre kongre merkezinde kaldıktan sonra Eskişehir'den ayrıldı.