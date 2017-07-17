Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "20 Temmuz 2016’dan Bu Yana 26 Khk Çıkartıldı. 111 Bin 240 Kişi Bu Süreçte Kamudan İhraç Edildi, 32 Bin 180 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı. 35 Bin 639 Kişi İse Görevine İade Edildi. Ya

IHAAW210052-SIY/17-07-2017 - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "20 Temmuz 2016'dan bu yana 26 KHK çıkartıldı. 111 bin 240 kişi bu süreçte kamudan ihraç edildi, 32 bin 180 kişi görevden uzaklaştırıldı. 35 bin 639 kişi ise görevine iade edildi. Yaklaşık 3.5 milyon kamu görevlisinin olduğunu düşünür olursak bu rakam yaklaşık yüzde 3.5'e denk geliyor" dedi. 17.07.2017 21:00:52 TSI NNNN
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- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "20 Temmuz 2016’dan Bu Yana 26 Khk Çıkartıldı. 111 Bin 240 Kişi Bu Süreçte Kamudan İhraç Edildi, 32 Bin 180 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı. 35 Bin 639 Kişi İse Görevine İade Edildi. Yaklaşı
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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "20 Temmuz 2016’dan Bu Yana 26 Khk Çıkartıldı. 111 Bin 240 Kişi Bu Süreçte Kamudan İhraç Edildi, 32 Bin 180 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı. 35 Bin 639 Kişi İse Görevine İade Edildi. Yaklaşı
IHAAW210052-SIY/17-07-2017 - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "20 Temmuz 2016'dan bu yana 26 KHK çıkartıldı. 111 bin 240 kişi bu süreçte kamudan...
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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "20 Temmuz 2016’dan Bu Yana 26 Khk Çıkartıldı. 111 Bin 240 Kişi Bu Süreçte Kamudan İhraç Edildi, 32 Bin 180 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı. 35 Bin 639 Kişi İse Görevine İade Edildi. YaklaşıIHAAW210052-SIY/17-07-2017 - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "20 Temmuz 2016'dan bu yana 26 KHK çıkartıldı. 111 bin 240 kişi bu süreçte kamudan...
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