Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda...

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yapılan aramada darbeci Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın odasında ele geçirilen ve kendi ismi ile adreslerinin de yazılı olduğu notu değerlendirdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Kurtulmuş, kendisinin de durumu basına düşen son dakika haberlerinden öğrendiğini söyledi. Kurtulmuş, "Tabi ki teferruatıyla öğreneceğiz. Ama arkadaşlar; 15 Temmuz'da bir tiyatro sahnesi izlemedik. 15 Temmuz'da Türkiye uçurumun kenarından döndü. Allah razı olsun bu milletten, cesaretle meydanlara çıktı ve 15 Temmuz'daki bu eşkıya çetesinin, eşkıya sürülerinin Türkiye'yi hedef alan saldırılarını önledi. Türkiye kurtulmuş oldu. Dolayısıyla bunlar başarılı olsalardı Allah muhafaza yani öyle bir takım yargı süreçleri falan da olmayacaktı. Onu söyleyeyim. Kimi hangimizi nerede bulurlarsa çekip vuracaklar bir çukura atacaklar, arkasından bir iç savaş çıkartacaklar ve o iç savaşın sonunda Türkiye'yi yabancı işgale hazır hale getirecekler. Bu hain planın ana parçalarının bu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bizim ismimizin de çıkmış olması normaldir. Ben tabi teferruatını bilmediğim için başka bir şey söylemek istemiyorum. Muhtemelen bu dava dosyasına konulacaktır. Biz de ona göre bu davaya müdahil olarak katılacağız ve ne olduğunu, bizimle ilgili gelişmenin hangi mahiyette olduğunu ilgililerinden hesap sormak için bu davaya müdahil oluruz" dedi.

"Eğer yanlışlık varsa bu yanlışlığın düzeltileceği bir mekanizma mevcuttur"

KHK'larla ihraç edilen akademisyenlerin durumuna da değinen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Burada her bir akademisyenle ilgili dosyanın ne olduğunu tek tek bilmiyoruz. Ama bir kural var. Yapılan bir yanlış varsa bunun düzeltilebilmesi için biliyorsunuz daha önce de açıkladığımız 7 kişilik bir düzeltme komisyonu var. Eğer yanlışlık varsa bu yanlışlığın düzeltileceği bir mekanizma mevcuttur."