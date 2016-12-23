Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’den Giresun Çevik Kuvvet Şubesi’ne Ziyaret

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikl, Türkiye'nin bu ülkede hesabı olanlarla, gözü olanlarla gözleri bu ülke topraklarına bakamaz oluncaya kadar mücadelesinin...

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikl, Türkiye'nin bu ülkede hesabı olanlarla, gözü olanlarla gözleri bu ülke topraklarına bakamaz oluncaya kadar mücadelesinin süreceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Nuretitn Canikli bir dizi açılış törenleri için geldiği Giresun'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Burada törenle karşılanan Nurettin Canikli tek tek çevik kuvvet personelleriyle selamlaştıktan sonra zırhlı araçlar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. Daha sonra Giresun Emniyet Müdürü Uğur Öztürk tarafından Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye çevik kuvvet üniforması hediye edildi.

Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, İstanbul'da çevik kuvvete yönelik saldırıda şehit olanların kanlarının yerde kalmaması için yemin edildiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Canikli ise "Özellikle 15 Temmuz gecesi çevik kuvvetin ortaya koyduğu mücadele dillere destan olmuştur. Ülkemiz için mücadele birlikte yürütülmektedir. Bu topraklarda hesapları olanların, gözleri olanların bu topraklara bakamaz duruma gelinceye kadar mücadelemiz sürecektir" dedi.