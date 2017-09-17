Başbakan Yardımcısı Şimşek, Büyükelçiler İle Buluştu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te Türkiye İhracatçı Meclisi'nin (TİM) Büyükelçiler Buluşması'na katıldı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te Türkiye İhracatçı Meclisi'nin (TİM) Büyükelçiler Buluşması'na katıldı.

Şimşek, iş fırsatları ve özel yatırımların artarak devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin büyümesiyle alakalı olarak iyimseriz. Türkiye'nin yüzde 5'in üzerinde reel büyüme düzeyini devam ettirebileceğine inanıyoruz" dedi.

Büyüme rakamlarına değinen Şimşek, "2015'in ortasından 2016 sonuna kadar bütün terörist saldırılar, jeopolitik konular ve iç siyasetteki bazı sorunlara rağmen uzun vadeli büyüme potansiyelinin hızında düşüş gösteren bir kanıt yok elimizde. Bir V şeklindeki toparlanmayı, geçen seneden beri, geçen seneki yavaşlamadan bu yana yaşamaktayız. İş fırsatları, özel yatırımlar artarak devam ediyor. Küresel anlamda arka plana baktığımızda bizi destekleyici mahiyette olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin büyümesini destekleyici mahiyette olduğunu görüyoruz. Politikadaki belirsizlikler azalmakta ve jeopolitik gerilimler de umuyoruz ki daha da çözülecek, ortalık rahatlayacak" dedi.

2007'nin sonundan bu yana 7,8 milyon kişiye iş imkanı sağlandığını ve bu yılın ilk 6 ayında 700 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Şimşek, "Yani bunu 2006-2016 dönemi ortalamasıyla 10 yılın ortalamasıyla kıyaslarsak burada 2,2 hattına bir çıkış söz konusu. Aslında biz bu yüzden Türkiye'nin yüzde 5'in üzerinde reel büyüme düzeyini devam ettirebileceğine inanıyoruz. Çünkü iş yaratıyoruz. İş de büyümeyi destekler, istihdam büyümeyi destekler" ifadelerini kullandı.

Şimşek,2018'den sonra yatırımların hızlanacağını ve artacağını bildirdi.

"Nihayet iyi haberler geliyor"

Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen Şimşek, "Nihayet iyi haberler geliyor. Müttefiklerimiz, dünya, Türkiye bu DEAŞ altyapısını çökertiyoruz. Bu ilginç bir harita mesela, 2015'e dönersek DEAŞ'ın ne kadar toprak kaybettiğini ve gerçekten dramatik bir küçülme içinde olduğunu görüyoruz. Bu anlamda aslında vekalet savaşlarını bir kenara koyarsanız Türkiye, yerde birlikleri bulunan ki Suriye'de gerçekten DEAŞ'la sıcak savaş içerisinde ve 200 bin kilometrekarelik alanı Suriye'de özgürleştirmiş, DEAŞ'tan temizlemiş, yeniden okullar yapmaya başlamış, altyapı yapmaya başlamış, hastaneler inşa etmeye başlamış Suriye'nin bu bölgelerinde. Bu önemli zira Türkiye, bu saldırılardan ötürü DEAŞ saldırılarından ötürü de büyük acılar çekti. Bize gerçekten maliyeti çok yüksek oldu. Turizm olsun, ekonomide olsun, genel anlamıyla" şeklinde konuştu.

"Enflasyon tek haneye inecek"

Şimşek, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin büyümesiyle alakalı olarak iyimseriz. Türkiye yüzde 5 - 5,5'lik reel gayri safi yurt içi hasıla büyümesini devam ettirebilecek. Peki Türkiye iki haneli enflasyon konusunda ne yapacak. Buna engel olabilecek mi? Benim hükümetim bunu zaten gerçekten tek haneli rakamlara indirdi. Şimdi yüzde 10'un üzerinde belki bunu tekrar tek haneli rakamlara çekebilecek miyiz? İnanıyoruz ki çekebileceğiz. Umuyoruz ki bu sene sonra tekrar tek haneli rakamlara gelmiş olacağız."

Reel efektif döviz kurlarının düşüşte olduğunda değinen Şimşek, "Burada biraz bağlantısızlık var belki ama turizm yine toparlıyor. Net turizm gelirleri neredeyse 30 milyar dolardan 18 milyar dolara düştü. Şimdi 19 milyar dolar civarında. Dolayısıyla iyileşme söz konusu, toparlanma söz konusu. İlerdeki aylarda da bunun yansımasını göreceğiz. Güçlü bir toparlanma olacak. Para politikalarının sıkılaştırılması lirayı demirlememizi sağladı" diye konuştu.

"İkinci, üçüncü nesil reformlar gelecek"

Hükümetin gerçekleştirdiği başarılı reformlar sayesinde refahın arttığını belirten Şimşek, "2019'dan sonra 2'nci, 3'üncü nesil reformlar gelecek. Bunlar Türkiye'yi yüksek gelirli bir ülke haline getirecek. Reform yapmak gerekiyor. Herkesin reforma ihtiyacı var. Türkiye'nin de ihtiyacı var. Çünkü biz sürdürülebilir, kapsayıcı dengeli ve yüksek bir büyüme oranı istiyoruz ve rekabet edebilirliğimizi artırmak, hassasiyetlerimizi, güçsüzlüklerimizi düşürmek istiyoruz. Azaltmak istiyoruz. Değer zincirinde üst basamaklara tırmanmak, tırmanmaya devam etmek ve dış mevduatla bağlantımızı azaltmak istiyoruz" dedi.