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Başbakan Yardımcısı Şimşek: "Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi, Rejim Değişikliği Değil, Sistem Değişikliği"

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Başbakan Yardımcısı Şimşek: "Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi, Rejim Değişikliği Değil, Sistem Değişikliği"
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminin, bir sistem değişikliği olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminin, bir sistem değişikliği olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Çankırı'da partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Şimşek, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın kritik bir öneme sahip olduğunu, bu nedenle içeriden ve dışarıdan müdahalelerle krizler çıkarılarak Türkiye'nin zayıflatılmaya çalışıldığını, bu durumun yeni bir şey olmadığını, son yıllar da zirveye ulaştığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile güvenli ve huzurlu bir Türkiye olacağını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Bizim bu sistemi milletimize iyi anlatmamız lazım. Neden sistem değişikliğine ihtiyacımız olduğunu anlatmamız lazım. En başta şunu vurgulayayım bir kere bu bir rejim değişikliği değil. Bazıları bunu saptırmak istiyor. Bazıları başka taraflara çekmek istiyor aslında çok basit Cumhurbaşkanlığı sistemi yani hükümetin sistemi değişiyor rejim değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik, laik bir hukuk devletidir asla ve asla bununla ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Çok basit haliyle bugünkü sistem sürdürülebilir bir sistem değildir. Bugünkü iki başlı yönetim sistemi ilerde krizlere gebe bir sistemdir. Biz Türkiye'nin sadece bugününü değil geleceğini de düşünmek zorunda olduğumuz için krizlere gebe bu sistemi değiştirmek istiyoruz ve kararı da 16 Nisan da milletimiz verecektir. Onun için aslında huzurlu ve güvenli bir Türkiye için, terörle mücadelede çok daha güçlü bir Türkiye için, güvenlik politikalarında etkin ve hızlı, kararlı bir davranış alabilmek için Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi çok çok daha Türkiye'nin menfaatinedir. Yani Türkiye aslında bu yeni sistemle birlikte inanıyorum ki insanlarımız özgürlüklerini çok güçlü bir şekilde yaşayacaklar, bir taraftan da özgürlük, güvenlik dengesi sağlanmış olacak, teröre karşı etkin, güçlü kararlar alınabilecek."

Şimşek, "Bu Anayasa değişikliği ile ben inanıyorum ki hem yönetimde istikrarı sağlayacağız, hem kalıcı refahı sağlayacağız, hem de diğerlerinin söylediği gibi bu sistem sorun üretmeyecek, tam aksine bir uzlaşma kültürü, birlikte çalışma kültürü, birlikte uyum içerisinde çalışmayı getirecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, toplantının ardından Çankırı Valiliğini ziyaret ederek bir süre Vali Mesut Köse ile görüştükten sonra kentten ayrıldı.

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