Başbakan Yardımcısı Şimşek: “Deaş Tehdidi Ortadan Kalkacak”

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, üçüncüsü düzenlenen Dünya Turizm Forumunda yaptığı konuşmada, terör örgütleri üzerinden değerlendirme yaparak,...

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, üçüncüsü düzenlenen Dünya Turizm Forumunda yaptığı konuşmada, terör örgütleri üzerinden değerlendirme yaparak, "DEAŞ barbar bir terör örgütü. Bu konuda global bir koalisyon var, Türkiye de bu koalisyonda çok kilit bir rol oynuyor. Ben şuna kesinlikle kaniyim; DEAŞ'ın tehdidi önümüzdeki günlerde kesinlikle ortadan kalkacak" dedi.

Dünya turizmine yön veren liderlerin bir araya geldiği Dünya Turizm Forumu İstanbul'da başladı. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Cuma gününe kadar devam edecek olan forumda konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, terör örgütü DEAŞ'in barbar bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak, terörle mücadelenin uluslar arası boyutuna parmak bastı. Şimşek, "Bu konuda global bir koalisyon var, Türkiye de bu koalisyonda çok kilit bir rol oynuyor. Yani sahada, cephede bu şeytanla mücadele konusunda Türkiye işin içinde. Ben şuna kesinlikle kaniyim; DEAŞ'ın tehdidi önümüzdeki günlerde kesinlikle ortadan kalkacak. Benzer şekilde PKK gibi başka terör tehditleriyle de karşı karşıya Türkiye" şeklinde değerlendirme yaptı.

"Biz 2023 itibariye 50 milyon turistle 50 milyar dolarlık gelir elde etmeyi hedefliyoruz"

Katılımcılara turizmin önemini anlatan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Turizmin en önemli itici güçlerden biri olduğunu düşünüyorum global büyüme ve global ekonomi için. Eğer Türkiye'nin 2016 rakamlarına bakacak olursak turizm elbette zayıfladı. Gelen turist sayısı azaldı, yabancı turistler anlamında yaklaşık 35.6 milyon turistten 25 milyona indi. Neredeyse üçte 1'lik düşüş var. Tabii ki gelirler de 35.5 milyardan, 22 milyar dolara düştü. Ancak biz bunların geçici düşüşler olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye geçen yıl çok zorlu bir dönemden geçti. Ve hem terör saldırıları, hem darbe girişiminin yaşandığı bir yıldı aynı zamanda. Buna bağlı olarak da yabancı turistlerin sayısı azaldı. Ama şöyle önemli bir şey var. Biz 2023 itibariye 50 milyon turistle 50 milyar dolarlık gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Ancak orada da durmayacağız. Bu çok önemli bir ihracat kalemi. Biz son derece ileri teknolojiye sahip olan sağlık altyapısı oluşturmak istiyoruz. Sağlık hizmetlerinde çok rekabetçi fiyatlarla mevcut olacağız. Ve böylece Türk sağlık bakım sektörü çok önemli bir ihracat kalemi olacak önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde. Çünkü çatışmalar ister Suriye'de olsun, ister Irak'ta olsun, ister Libya'da ya da başka yerde olsun sonsuza kadar sürmeyecek. Aslında biz bütün bu terör örgütlerini ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz. DEAŞ dediğimiz yapıya bakalım; halihazırda Musul'da köşeye sıkışmış durumda. Ve yine Rakka'da kontrol altında. Türkiye neredeyse tamamen kontrolü ele geçirmiş durumda El Bab'ta ya da o bölgede. Yani biz burada konuşurken DEAŞ şu anda aslında ortadan kaldırılıyor. Ki bu örgüt çok ciddi terörist tehdit ve korku kaynağıydı dünyanın birçok yerinde. DEAŞ barbar bir terör örgütü. Bu konuda global bir koalisyon var, Türkiye de bu koalisyonda çok kilit bir rol oynuyor. Yani sahada, cephede bu şeytanla mücadele konusunda Türkiye işin içinde. Ben şuna kesinlikle kaniyim; DEAŞ'ın tehdidi önümüzdeki günlerde kesinlikle ortadan kalkacak. Benzer şekilde PKK gibi başka terör tehditleriyle de karşı karşıya Türkiye. Suriye'de ve Irak'ta işlevsel bir hükumetlerin olmayışı bu örgütler için verimli bir zemin oluşturdu. Ancak bu altyapı da ortadan kaldırılmakta. Biz inşallah daha kalıcı bir ateşkesi sağlamak amacındayız Suriye ve Irak'ta. Ancak global terör çok büyük bir sorun, çok büyük bir sıkıntı. Bu uluslararası çaba gerektiriyor. Hiçbir ülke tek başına bunun üstesinden gelemez. Çok güçlü bir reform programımız var. Bu referandumu atlattıktan sonra, Nisan ortasından sonra Anayasa ile bu reformların öncelikli olacağını inanıyorum. Ve bu reformlar da Türkiye'yi yeniden hızlı büyüme yoluna tekrar getirecektir."