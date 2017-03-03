Başbakan Yardımcısı Şimşek: “Türkiye’nin Hiçbir Köşesinde Teröre Asla Alan Bırakmayacağız”

ŞIRNAK (İHA) – Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin hiçbir köşesinde teröre asla alan bırakmayacağız. Çünkü terör demek zulüm demek....

ŞIRNAK (İHA) – Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin hiçbir köşesinde teröre asla alan bırakmayacağız. Çünkü terör demek zulüm demek. Terör demek geri kalmak demek. Terör demek işsizlik demek. Terör demek çukur siyaseti demektir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Şırnak İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen toplantıya Başbakan Yardımcısı Şimşek'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mehmet Aşan, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Emin Dindar ve partililer katıldı.

Konuşmasına Kürtçe selam vererek başlayan Şimşek, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirterek, "Türkiye asla eskiye dönmeyecektir. Sahada aktif bir şekilde Türkiye'nin her bir köşesinde teröre asla alan bırakmayacağız. Çünkü terör demek zulüm demek. Terör demek geri kalmak demek. Terör demek işsizlik demek. Terör demek çukur siyaseti demek. Halkımızın refahı için bizim davamız bütün kardeşlerimizin etnik, inanç farklılıklarını gözetmeden Türkiye'nin bütün zenginliğini kucaklamaktır. Türkiye'yi bir bütün olarak Şırnak'ıyla Edirne'siyle bütün tarafıyla müferrih demektir. Daha ileriye taşımaktır. Türkiye'de hatalar, yanlış politikalar gördük. Gerçekten Türkiye'yi her alanda olduğu gibi Demokratikleşmede de temel hak ve özgürlükler anlamında da ekonomide de çok büyük bir dönüşüm çok büyük bir devrim gördük" dedi.

"Şırnak il ve ilçelerinde hiçbir zaman hissetmediğini, görmediğinizden daha fazla hizmet edeceğiz" diyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Gönül ister ki memleket zamanını enerjisini kalkınmaya çocuklarının eğitimine geleceğine harcasın. Hiç kimsenin zulüm görmemesi, hiç kimsenin hiçbir şekilde özgürlüklerinden mahrum bırakılmaması ama terör örgütü bütün bunların müsebbibi. Biz her zaman yanınızdayız. Sizden bir tek talebimiz var. Bu ülkenin geleceğiz için güvenliği için, kardeşliği için tek yürek olalım teröre karşı duralım.

Bu zor şartlarda bile siz dava arkadaşlarımın bu cesareti, bu fedakârlığı için sizlere müteşekkiriz. 1923'ten bu yana kaç yıl geçti. 5 yılda bir olsa seçimler en fazla 18- 19 hükümet olurdu. 4yılda bir olsaydı 23-24 olurdu. Peki, 65 hükümet ne oluyor. Bu bir ihtiyaçtandır, doğal bir değişikliği cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi. Bu siyasi istikrar meselesini kökten çözüyor. Sizler milletimiz, biz size güveniyoruz. Sandığa gideceksiniz meclisi seçeceksiniz. Aynı gün gideceksiniz cumhurbaşkanını hükümeti seçeceksiniz. Millet seçecek. Biz size inanıyoruz. Milletimize güveniyoruz. Ertesi gün nasıl bir hükümet kurulacak, koalisyon olacak mı aylarca müzakeremi olacak yok öyle bir şey. Ertesi gün hükümet iş başında olacak. Güvenoyunu siz vereceksiniz. Değerli kardeşlerim 5 yıl sonra kimi seçerseniz. Cumhurbaşkanını seçeceksiniz. Cumhurbaşkanımıza kabinesini yani Bakanlar Kurulunu sonra üst düzey bürokrasiyi atayacak ve ertesi gün hizmet edecek. 5 yıl boyunca önünü görecek. İcraat yapacak. Sonra millet takdir ederse yine seçecek. Beğenmese başkasını seçecek. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi siyasi istikrar için, millete hizmet için, güçlü icraat için lazım. Diyorlar ki efendim hadi bugün ama ilerde asıl ilerde sorun yaşanmayacak. Niye çünkü bu mevcut sistem çift başlı bir sistem. Diyelim ki ilerdeki on yıllarda şimdi halk cumhurbaşkanını seçti. Farklı bir hükümet çıktı. Ayrı siyasi gelenekten ayrı siyasi eğilimden bunlar anlaşamadılar. Kriz çıkar 2001'de kriz çıkmadı mı. Ki kendilerinin getirdiği cumhurbaşkanı. Hükümet ayrı telde cumhurbaşkanı ayrı telden çalarsa bu çift başlılık Türkiye'ye nelere mal olacak sadece tahmin edin. Değerli kardeşlerim sadece siyasi istikrarı garanti altına almak için değil, aslında önümüzdeki on yıllarda, yüz yıllarda ortaya çıkacak siyasi krizleri engellemek için bu sistem olmazsa olmaz. Bu sistem sayesinde terörle mücadelede de elimiz daha güçlü olacak. Kalkınmada da elimiz daha güçlü olacak. Bürokrasi asla ve asla millete hizmet noktasında eskisi gibi direnemeyecek. Neden çünkü üst düzey bürokrasi cumhurbaşkanı milletten aldığı yetki ile şekillendirecek. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bakın Suriye'de, Irak'ta. Böyle bir coğrafyada güçlü, istikrarlı bir hükümet Türkiye'nin menfaatinedir. Meclis meclisi siz seçeceksiniz. Eskiden meclis ne yapıyorsa aynısını yapmaya devam edecek. Yani yasaları yapacak, denetim yapacak."

"Terörle mücadelede Türkiye'nin elini güçlendirmek istiyorsanız. Terör örgütlerinin hepsinin karşı olduğu bu anayasa değişikliğine evet dememiz lazım" diyen Şimşek, "Yargı da bağımsız olacak. Yargının başına FETÖ musallat oldu. Memleketi felç etti. Ne badirelere gördük. Ne sıkıntılar atlattık. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi anayasa değişikliğinde yapılacak değişiklikle aslında yargı adalet yani sadece bağımsız olmayacak tarafsız da olacak" dedi.

Ak Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Aşan ise, "16 Nisan'da yapacağımız 18 maddelik bir anayasa değişikliği referandumu ile Türkiye'nin önü daha da açılmış olacaktır. Terörle mücadelede için, demokrasi için inşallah Türkiye'de olduğu gibi bizde Şırnak halkı olarak destek vereceğiz" diye konuştu.