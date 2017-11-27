Başbakan Yardımcısı Ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Trump’ın Sözleriyle İlgili, "Açıklamanın Arazideki Somut Yansımalarını Görmemiz Lazım. Bu Sözün Takipçisi Olacağız" Dedi.

IHAAW101348-GEN/27-11-2017 - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Trump'ın sözleriyle ilgili, "Açıklamanın arazideki somut yansımalarını...

IHAAW101348-GEN/27-11-2017 - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Trump'ın sözleriyle ilgili, "Açıklamanın arazideki somut yansımalarını görmemiz lazım. Bu sözün takipçisi olacağız" dedi. 27.11.2017 10:13:48 TSI NNNN