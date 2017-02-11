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Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak: "Bugün Bu Anayasayı Tartışanlar Önümüze 367’yi Koyulduğu Günü Düşünmeleri Gerekir"

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Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak: "Bugün Bu Anayasayı Tartışanlar Önümüze 367’yi Koyulduğu Günü Düşünmeleri Gerekir"
AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclis Toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Bugün bu anayasayı tartışanlar önümüze 367 barajının...

AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclis Toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Bugün bu anayasayı tartışanlar önümüze 367 barajının koyulduğu günü düşünmeleri gerekir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclis Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Veysi Kaynak, yeni sistemle ilk defa halkın üstünde bir vesayetin kalmayacağını belirtti.

"Bugün bu anayasayı tartışanlar önümüze 367'yi koyduğu günü düşünsünler"

"Bugün cumhurbaşkanı sistemini eleştirenler geçmişte önümüze koyulan engelleri düşünmeleri gerekir" diyen Kaynak, "Bize dediler ki, sizin 363 milletvekiliniz olsa da size Cumhurbaşkanını seçtirmeyiz dediler. İşte o tarihte film koptu. Bugün bu anayasayı tartışanlar, bugün bu anayasa için ah vah edenler o günü düşünmelilerdi. Milletin iradesiyle seçimlere girmiş AK Partinin bir Cumhurbaşkanı adayını çıkarmasına engel oldular. Bugünden o günleri hesap etmelilerdi. Biz de referanduma götürdük ve Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin önünü açtık. İşte bugün yapılan anayasa değişikliği o gün yapılan anayasa değişikliğinin devamıdır" dedi.

"Anayasa kitapçığını fırlatan Cumhurbaşkanı ülkeyi fakirleştirdi"

Yetkisini milletten almayan Cumhurbaşkanının yaptığı hareketin ülkeyi kaosa sürüklediğini belirten Kaynak, "Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer kendisini seçen siyasi iradeye 19 Şubat 2001 yılında anayasa kitapçığını fırlattı. Bu ülkeye çok pahalıya patladı. Bir gecede ülkemiz yarı yarıya fakirleşti. AK Parti bu ülkeye çok şükür kriz yaşatmadı" şeklinde konuştu.

"Bu sistemle milletin iradesinin üstünde hiçbir vesayet kalmayacak"

Sstemin getirdiği en önemli maddenin millet iradesi olacağını söyleyen Kaynak, "Bu sistemle artık milletin iradesinin üstünde hiçbir vesayet organı kalmayacak. Millet her şeyi belirleyen olacak. Artık vesayete ve vesayet prangalarına kıyamete kadar son verilecek" dedi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ise, 16 Nisan'a kadar sıkılmadık el bırakmayacaklarını, her kapıyı çalacaklarını belirtti.

Programın sonunda AK Parti Siyaset Akademisinde ilk 5'e girenlere ödül verildi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak: "Bugün Bu Anayasayı Tartışanlar Önümüze 367’yi Koyulduğu Günü Düşünmeleri Gerekir"

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak: "Bugün Bu Anayasayı Tartışanlar Önümüze 367’yi Koyulduğu Günü Düşünmeleri Gerekir"

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak: "Bugün Bu Anayasayı Tartışanlar Önümüze 367’yi Koyulduğu Günü Düşünmeleri Gerekir"

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak: "Bugün Bu Anayasayı Tartışanlar Önümüze 367’yi Koyulduğu Günü Düşünmeleri Gerekir"

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