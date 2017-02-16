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Başbakan Yıldırım 1. Ordu Komutanlığını Ziyaret Etti

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Başbakan Yıldırım 1. Ordu Komutanlığını Ziyaret Etti
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da gün boyu gerçekleşen programlarının ardında akşam saatlerinde Tuzla'daki ikametine dönerken sürpriz bir kararla...

Başbakan Binali Yıldırım 1. Ordu Komutanlığını ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da gün boyu gerçekleşen programlarının ardında akşam saatlerinde Tuzla'daki ikametine dönerken sürpriz bir kararla Üsküdar Selimiye deki 1. Ordu Komutanlığına uğradı. Yıldırım'ın bu ziyareti sırasında 1. Ordu Komutanlığının çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Yaklaşık bir saat süren ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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