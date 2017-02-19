Başbakan Yıldırım: “3 Örgüt İle Aynı Anda Mücadele Ediyoruz”

Başbakan Binali Yıldırım, "Bir yandan PKK bölücü terör örgütü, bir yandan FETÖ terör örgütü ile bir yandan da Suriye'den ülkemize sızan ve kanlı...

Başbakan Binali Yıldırım, "Bir yandan PKK bölücü terör örgütü, bir yandan FETÖ terör örgütü ile bir yandan da Suriye'den ülkemize sızan ve kanlı eylemler yapan DEAŞ örgütü, 3 örgüt ile aynı anda mücadele ediyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına seslenen Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız bir programda sizlere seslendi "Komşunu al bu yaz tatilini Türkiye'de geçir'. Biz de dedik ki "Memleketin hastasıyım" böyle bir kampanya başlattık. Malum son 2-3 senedir Türkiye civarında Suriye'de Irak'ta yaşanan krizler dolayısıyla bazı ülkeler bunu bahane ederek Türkiye'de yeterince güvenlik olmadığı yönünde bir kara propaganda yayıyor. Bu aslında Türkiye'nin güvenli olmadığından değil turizmden bir adım öne geçmek için geliştirilen algı operasyonu. Biz de diyoruz ki terörün olmadığı ülke gösterin" ifadelerini kullandı.

Münih ne kadar güvenliyse İstanbul'un da o kadar, Paris ne kadar güvenliyse Antalya'nın da o kadar güvenli olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, "Bu yaz bütün vatandaşlarımızı tatillerini memlekette geçirmelerini bekliyoruz. Yanınıza eşinizi, dostunuzu, komşularınızı da alarak Türkiye'nin güzel havasından, güzel suyundan, misafir sever atmosferinden komşularınız da yararlansın" ifadelerini kullandı.

"Dost bildiğimiz ülkelere diyoruz ki bunların sırtını sıvazlamayın"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, dünyanın bir çok yerinde faaliyetlilerini men etmek için Maarif Vakfı'nın kurulduğunu kaydeden Yıldırım, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Maarif Vakfı'nın amacı FETÖ okullarını almak ve bunların zararlı faaliyetlerine son vermek. Bazı ülkelerde bu operasyonlar halihazırda yapıldı, bazılarında görüşmeler devam ediyor. Buradaki hassasiyetimiz bellidir. Öğrencilerin günahı yok, orada okuyanların kabahati yok. Bizim derdimiz, bizim hedefimiz bu okulları yönetenler, bunların sahipleri. Bunlar bulundukları ülkeye de zarar veriyor, Türkiye'ye de zarar verdiler. biz bunu 15 Temmuz'da yaşadık. Asker kılığına giriş alçaklar milletin dişinden tırnağından arttırıp verdiği vergilerle alınan uçakları, tankları , helikopterleri, silahları gasp ettiler ve vatandaşımızı şehit etmekten geri kalmadılar. Kurtuluş Savaşı'nda bile saldırıya uğramamış meclisi bombaladılar. Şimdi amansız bir mücadelemiz var bunlara karşı. Bir yandan PKK bölücü terör örgütü, bir yandan FETÖ terör örgütü ile bir yandan da Suriye'den ülkemize sızan ve kanlı eylemler yapan DEAŞ örgütü, 3 örgüt ile aynı anda mücadele ediyoruz."

Son bir senede bu örgütlerin üstesinden gelindiğini dile getiren Yıldırım, "Memleketimizde eylem yapma kabiliyetlerini günden güne azaltıyoruz. Ama bu içeride işi kontrol etmek yetmiyor kaynak dışarıda. Onların destekçileri, sponsorları var. Bunları da biliyoruz. Dost bildiğimiz ülkelere diyoruz ki bunların sırtını sıvazlamayın. Bir gün gelir beslediğiniz yılan sizi de zehirler. Sizi de yok eder" şeklinde konuştu.