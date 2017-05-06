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Başbakan Yıldırım, 4. Gökoğuz Özerk Kongresi’nde

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Başbakan Yıldırım, 4. Gökoğuz Özerk Kongresi’nde
Başbakan Binali Yıldırım, 4. Gökoğuz Özerk Kongresi'nde, "Gökoğuzlu kardeşlerimizin varlığı ilişkilerimize anlam katıyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 4. Gökoğuz Özerk Kongresi'nde, "Gökoğuzlu kardeşlerimizin varlığı ilişkilerimize anlam katıyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Moldova Başbakanı Pavel Filip ile birlikte Gökoğuz Özerk Bölgesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, toplantıda, "Başbakan Filip'in resmi daveti üzerine Moldova ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Ziyaretin ikinci gününde Gagauz'dayız. Benimle birlikte davetimi kabul ederek bu bölgeye gelen Sayın başbakan Filip'e teşekkür ediyorum. Biraz sonra 4. Gagauz Kongresi'ne katılacağız. Orada Gagauzlarla birlikte olacağız. Az önce 3'lü bir toplantı yaptık. Genel olarak Türkiye-Moldova ilişkileri, Türkiye - Gagauz ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Gagauzlu kardeşlerimiz Moldova ile Türkiye arasında bir köprü oluşturuyor. Bu köprü taştan tuğladan değil etten, kemikten ve yürekten oluşan bir köprüdür. Gagavuzlu kardeşlerimizin varlığı Türkiye- Moldova ilişkilerine çok büyük anlam katıyor. Bu vesileyle 1931- 1944 yılları arasında Bükreş Büyükelçiliği yapmış Hamdullah Suphi Tanrıöver'i de yad etmek isterim. Hamdullah Bey o dönemde Gagauz yeriyle olan kardeşlik bağlarını geliştirmek için buralarda yoğun temaslarda bulunmuş ve bölgede Türkçe öğreniminin arttırılması için 26 tane okul açtırmış ve buradan Türkiye'ye çok sayıda öğrenci göndermiş. Gagauz kardeşlerimiz Hmadullah Beyi unutmamışlar ve geçtiğimiz yıl ölümünün 50. Yıldönümünde yad etmişlerdir. Ben de Gagauz Bölgesini ziyaret eden ilk Türk Başbakanı olarak kendilerini bu vesileyle rahmetle anıyorum" dedi.

"Türkiye dünyada en fazla dış yardım yapan 3. ülke konumundadır"

Yıldırım görüşmelerde fikir birliği olduğuna değinerek, "Dün ve bugün yaptığımız görüşmelerde Gagauz yerinin sosyal ekonomik sorunlarının çözülmesi ve kalkınmasına yönelik projeler geliştirilmesi konusunda tam bir fikir birliği olduğunu teyit ettik. Kalkınmış refah seviyesini yakalamış bir Moldova'nın ülke bütünlüğü içerisinde Gagavuz yerinin kalkınmasının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye dünyada en fazla dış yardım yapan 3. ülke konumundadır. Bu bağlamda gerek Moldova'ya gerek Gagauz yerine kalkınma yardımı ve gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz. 92 yılından bu yana Moldova genelinde Gagauz yerinde 352 bölgesel faaliyet gerçekleştirilmiş ve önemli projeler hayata geçirilmiştir" diye konuştu.

"Son olarak Çadırrunga evleri su baskınında zarar gören ailelere konutları yapılarak yerleşmeleri temin edilmiştir. Aynı şekilde afetler yaşanmaması için bölgedeki derenin ıslah çalışmalarına devam ediyoruz. Bölge hastanesinin göz kliniği yenilendi. Bugünkü ziyaretimizde de bazı sosyal bölgelerinde açılışını gerçekleştiriyoruz. Bir rehabilitasyon merkezini yenilenmiş olarak hizmete aldık. Gagauz kardeşlerimizin ana dillerini ve ülkelerinin resmi dilleriyle birlikte öğrenmeleri ve ihya etmeleri en büyük arzumuzdur. Parlamento Başkanı ve Sayın başbakan ile görüşmelerimizde Gagauz yerinin parlamentodan çıkacak kanunlarla daha da sağlamlaştırılması konusunda çok verimli bir görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Ziyaretim vesilesiyle şahsıma ve beraberimdeki heyete göstermiş olduğunuz misafir severlik için teşekkür ediyorum. Sağolun" diyerek sözlerini sonlandırdı.

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