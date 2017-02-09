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Başbakan Yıldırım, Abd Başkan Yardımcısı Pence İle Görüştü

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Başbakan Yıldırım, Abd Başkan Yardımcısı Pence İle Görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Michael Richard Pence ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Michael Richard Pence ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Başbakan Binali Yıldırım, bugün ABD Başkan Yardımcısı Michael Richard Pence ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen telefon görüşmesinde başta askeri, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında olmak üzere müttefiklik ve ortaklık temelinde ikili işbirliğinin önümüzdeki dönemde yoğunlaştırılması ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi hususunda mutabık kalındığı ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'nin Türkiye-ABD ilişkilerinde "yeni bir gün"den bahsettiği öğrenildi. ABD Başkan Yardımcısı Pence ayrıca bugün Suriye'nin El-Bab bölgesinde şehit düşen Türk askerleri için taziye ve başsağlığı dileklerini iletip, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer alacaklarının altını çizdi.

Başbakan Yıldırım, Başkan Yardımcısı Pence'e taziye dilekleri için teşekkür etti. Üstlendiği yeni görev vesilesiyle Pence'e tebriklerini ileten Yıldırım'ın Türkiye'nin bazı bölgesel konulardaki tutumunu, yeni yönetim ile yakın işbirliği içerisinde çalışma arzu ve iradesini dile getirdiği kaydedildi.

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