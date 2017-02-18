Başbakan Yıldırım, Almanya Şansölyesi Merkel’le, Terör Örgütleriyle Mücadeleyi Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, 53. Münih Güvenlik Konferansı ev sahipliği yapan Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Şansölyesi Angela Merkel ile DAEŞ, FETÖ ve...

Başbakan Binali Yıldırım, 53. Münih Güvenlik Konferansı ev sahipliği yapan Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Şansölyesi Angela Merkel ile DAEŞ, FETÖ ve PKK/PYD gibi terör örgütleriyle mücadeleyi görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerinin son dönemde karşılıklı üst düzey ziyaret ve temaslarla tekrar ivme kazanmış olmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Önümüzdeki dönemde diyalog ve işbirliğinin devam ettirilmesi üzerinde mutabık kalındı.

Güvenlik ve terörle mücadele konularının da gündeme geldiği görüşmede, Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa'yı da yakından ilgilendiren DAEŞ, FETÖ ve PKK/PYD gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda dost ve müttefik Almanya ile işbirliği konularını gündeme getirdi.

Görüşmede ayrıca, toplumsal ve kültürel konularda diyalog ve işbirliği imkânları üzerinde de duruldu. Bu bağlamda güncel gelişmelerin de ele alındığı buluşmada, 3 milyonun üzerinde Türk kökenli insanın Almanya'yla ikili ilişkilerimizde oynadığı önemli rol de bir kez daha teyit edildi.

Alman heyet de, ülkemizle diyalog ve işbirliğinin sürdürülmesi konusundaki arzularını dile getirdi. Yakın bölgemizdeki istikrarsızlıklar, düzensiz göç ve terörle mücadele de ikili işbirliğinin önemine vurgu yaptı.