  • BIST 87.473
  • Altın 146,531
  • Dolar 3,6981
  • Euro 3,9324
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Başbakan Yıldırım Almanya’ya "Evet" Demeye Gidecek

» »
Başbakan Yıldırım Almanya’ya "Evet" Demeye Gidecek
16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu için mitinglerine başlayan Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa'daki Türk vatandaşları ile 18 Şubat'ta Almanya'da...

16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu için mitinglerine başlayan Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa'daki Türk vatandaşları ile 18 Şubat'ta Almanya'da bir araya gelecek.

18 Şubat'ta Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Oberhausen kentinde Oberhausen Arena'da gerçekleştirilecek "Memleket Sevdalıları Evet Diyor" başlıklı toplantıya 15 bin Türkün katılması bekleniyor. Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Sekreteri Bülent Bilgi, Başbakan Binali Yıldırım'ın 18-19 Şubat tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'ya geleceğini, 18 Şubat'ta Türk toplumu ile Obernhausen Arena'da bir araya geleceğini söyledi. Bilgi, Oberhausen kentinin hem Almanya'da en çok Türk vatandaşının yaşadığı bir bölge olmasından hem de diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların rahat ulaşabileceği bir yer olmasından dolayı seçildiğini belirterek, Avrupa'nın birçok ülkesinden Türklerin otobüslerle Oberhausen'e gelmek için organizasyonlar yaptıklarını söyledi.

Başbakan Yıldırım'ın Avrupalı Türklerle buluşacağı Oberhausen Arena Kapalı Spor Salonu'nun 15 bin kişilik kapasitesi bulunuyor. Başbakan Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu için Avrupa ülkelerinde yaşayan ve oy kullanma hakkı olan 2 milyon 500 bin Türk vatandaşından "evet" oyu vermelerini isteyecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abd’li Komutan Amerika’dan Askeri Destek İstedi10 Şubat 2017 Cuma 16:53
  • Fransa’da İntihar Bombacıları Yakalandı10 Şubat 2017 Cuma 16:08
  • Züccaciyeciler Frankfurt’ta Buluştu10 Şubat 2017 Cuma 15:58
  • Deaş’tan, Sdg Saldırı: 40 Ölü10 Şubat 2017 Cuma 15:23
  • Göçmenlere Yardım Eden Çiftçiye 3 Bin Euro Ceza10 Şubat 2017 Cuma 15:18
  • Trump Şi İle Telefonda Görüştü.10 Şubat 2017 Cuma 14:38
  • Kıbrıs’ta Türklerin Araçlarını Yakan Öğrenciler Mahkemelik10 Şubat 2017 Cuma 13:23
  • Budapeşte’de ’Karşıyaka Avrupa Tanıtım Günleri ’ Düzenlenecek10 Şubat 2017 Cuma 12:38
  • Ruhani, Ülke Çapındaki Mitinglerin Beyaz Saray’a Cevap Olduğunu Açıkladı10 Şubat 2017 Cuma 12:28
  • Malezya’da Tekne Faciası: 9 Cesede Ulaşıldı10 Şubat 2017 Cuma 12:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti