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Başbakan Yıldırım Antalya İstinaf Mahkemesi Binasını Hizmete Açtı

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Başbakan Yıldırım Antalya İstinaf Mahkemesi Binasını Hizmete Açtı
Başbakan Binali Yıldırım, Antalya İstinaf Mahkemesi binasını hizmete açtı.

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya İstinaf Mahkemesi binasını hizmete açtı.

Başbakan Binali Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, "İnşallah bu güzel mekan güzel, adil, hızlı yargılamanın merkezi olur. "Adalet mülkün temelidir" diye bir söz var her yerde asılı. Ben çocukken ilçeye giderdik babamla bu yazıyı görüp ondan sonra da adliyeye gidince ne kadar doğru yazmışlar derdik. Çünkü bodrum kattaydı adliye. Demek ki bunun için insanlar kolay bulsun diye böyle bir yazı yazmışlar diye aklımdan geçerdi. Sonra anladım ki iş başka adalet devletin temelidir. Adalet olmayan yerde dirayet, huzur, barış kardeşlik olmaz, insanların herhangi bir şekilde yüreğinin soğuması, suçluların gerekli cezayı görmesiyle doğru orantılıdır. Adalette geciken kaybedilen her zaman adalete ve yargıya olan güveni de istemesek de azaltmaktadır" dedi.

Hem mekanları güzelleştireceklerini, devletin temeli olan güzel binaları hizmete alacaklarını, aynı zamanda vatandaşın milletimizin beklentisi olan yargı kararlarını da gecikmeden gerine getireceklerini kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, "Aslında istinaf mahkemeleri Türk yargı tarihinde reformdur çok büyük dönüşümdür. 1. derece yargılamayla yüksek yargı arasında böyle bir yargı mekanizmasının kurulmuş olması belirli ölçekteki davaların Yargıtay'a, Danıştay'a gitmeden çözülmesini sağlıyor oralarda da dosyaların birikmesini önlüyor. Birkaç yıl içerisinde ülkemizde vatandaşın beklediği sonucu verecektir" diye konuştu.

Türkiye'nin yaşadığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesinde herkesin çok büyük gayreti olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Ama bu önemli gayretlerden biri de yargının burada ortaya koyduğu kararlı duruştur. Darbe teşebbüsünün ilerlediği saatlerde Başsavcılarımız hemen işbaşı yapmış ve alçak darbecilerin birer birer tutuklamıştır. Bu da yargının Türk adaletinin demokrasiye Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbaline ve istiklaline ne kadar önem verdiğinin açık bir göstergesidir. Bu vesileyle bütün yargı mensuplarına milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Antalya İstinaf Mahkemesi binası, Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açıldı. Açılışa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanısıra Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Adalet bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Antalya milletvekilleri, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ve yargı mensupları katıldı.

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