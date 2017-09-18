Başbakan Yıldırım Balıklıgöl’ü Ziyaret Etti

Başbakan Binali Yıldırım, Balıklıgöl'ü ziyaret ederek balıklara yem attı, yeni evlenen bir çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Balıklıgöl'ü ziyaret ederek balıklara yem attı, yeni evlenen bir çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü ziyaret edip balıklara yem attı. Yeni evlenen bir çiftle hatıra fotoğrafı çektiren ve bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başbakan Yıldırım, daha sonra Hz. İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, Halil-ür Rahman Camii'nde ikindi namazını kıldıktan sonra Balıklıgöl'den ayrıldı.