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Başbakan Yıldırım, Barzani’yle Görüştü

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Başbakan Yıldırım, Barzani’yle Görüştü
Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin yaptığı görüşmede, bölgedeki gelişmeler ve terörle mücadele...

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin yaptığı görüşmede, bölgedeki gelişmeler ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 53. Münih Uluslararası Güvenlik Konferansı paralelinde ikili görüşmelerini sürdürüyor. Başbakan Yıldırım, Irak KBY Başkanı Mesud Barzani'yle bölgedeki gelişmeler, terörle mücadele konularını görüştü. Görüşmede, terörle mücadele konusundaki kararlılığın vurgulandığı, terör gruplarının bölgede yol açtığı tahribat ve rahatsızlık üzerinde durulduğu bildirildi. Temasların sıklaştırılması konusunda mutabakat oluştuğu da açıklandı. Görüşmeye; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın katıldı.

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