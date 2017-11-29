Başbakan Yıldırım: "Bir Programımız Var, Orada (Kılıçdaroğlu’na) Gereken Cevabı Vereceğiz”

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ile ilgili soru üzerine, "Bir programımız var, orada gereken cevabı vereceğiz"...

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ile ilgili soru üzerine, "Bir programımız var, orada gereken cevabı vereceğiz" dedi.