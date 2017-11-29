Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ile ilgili soru üzerine, "Bir programımız var, orada gereken cevabı vereceğiz" dedi.
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Başbakan Yıldırım: "Bir Programımız Var, Orada (Kılıçdaroğlu’na) Gereken Cevabı Vereceğiz”
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ile ilgili soru üzerine, "Bir programımız var, orada gereken cevabı vereceğiz"...
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