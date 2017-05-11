  • BIST 95.912
  • Altın 140,687
  • Dolar 3,5787
  • Euro 3,8901
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Başbakan Yıldırım, Bm Genel Sekreteri Guterres İle Görüştü

» »
Başbakan Yıldırım, Bm Genel Sekreteri Guterres İle Görüştü
Başbakan Binali Yıldırım Londra'daki temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım Londra'daki temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Londra'da temaslarına başladı. Dün akşam saatlerinde Londra'ya gelen ve burada yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, ABD Savunma Bakanı James Mattis ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü. Somali Konferansı'na katılan Yıldırım, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Nesil Restoranda Göz Ve Kulak Da Doyuyor11 Mayıs 2017 Perşembe 12:45
  • Başbakan Yıldırım, May İle Görüştü11 Mayıs 2017 Perşembe 12:33
  • İran’da Cumhurbaşkanı Adayından ’Stratejik Derinlik’ Yorumu11 Mayıs 2017 Perşembe 12:33
  • Başbakan Yıldırım, Mattis İle Görüştü11 Mayıs 2017 Perşembe 12:18
  • Azerbaycan, İslam Dayanışma Oyunları’nda Başarılı Sporcularını Ödüllendirecek11 Mayıs 2017 Perşembe 12:14
  • Brüksel Belediye Başkanından Erdoğan İçin Küstah Açıklama11 Mayıs 2017 Perşembe 11:53
  • Venezuela’daki Hükümet Karşıtı Eylemlerde 1 Kişi Daha Öldü11 Mayıs 2017 Perşembe 11:53
  • Bengladeş’te Beş Kişilik Aile Bomba Patlatarak İntihar Etti11 Mayıs 2017 Perşembe 11:05
  • Hindistan’da Duvar Çöktü: 22 Ölü11 Mayıs 2017 Perşembe 10:18
  • Başbakan Binali Yıldırım: "Avrupa Birliği’ne Giren De Pişman Girmeyen De Pişman"11 Mayıs 2017 Perşembe 00:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti