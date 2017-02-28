Başbakan Yıldırım, bugün Amasya ve Tokat'ta

16 Nisan'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliği Referandum kampanyasını 25 Şubat'ta Ankara'da başlatan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, bugün Tokat'ta ve Amasya'da halkla buluşacak.

16 Nisan'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliği Referandum kampanyasını 25 Şubat'ta Ankara'da başlatan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, bugün Tokat'ta ve Amasya'da halkla buluşacak. Halk oylaması sürecindeki mitinglerine başlayan Başbakan Binali Yıldırım, 1 Mart Çarşamba günü (Bugün) saat 13:00'de Yavuz Selim Meydan'ında Amasyalılar ile buluşacak ve 'evet' oyu isteyecek. Amasya'daki programını tamamladıktan sonra Tokat'a geçecek olan Başbakan Yıldırım, saat 16.00'da Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenecek. Başbakan Yıldırım, 'Kararımız Evet' kampanyası çerçevesinde bugün Amasya ve Tokat halkına 'evet' demeleri için onlarla seslenecek.