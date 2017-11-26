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Başbakan Yıldırım, Dome Group Yatırım Bankası’nın Açılışını Yaptı

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Başbakan Yıldırım, Dome Group Yatırım Bankası’nın Açılışını Yaptı
Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Londra'da, DOME Group Yatırım Bankası'nın açılışını yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Londra'da, DOME Group Yatırım Bankası'nın açılışını yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Londra'da, DOME Group Yatırım Bankası'nın açılışını yaptı. Yıldırım, yarın İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek. İki liderin görüşmede, ikili ilişkileri, Suriye ve Irak'taki bölgesel gelişmeleri ve terörle mücadele konularını ele alması öngörülüyor.

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