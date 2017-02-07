Başbakan Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu İle Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Başbakan Binali Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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