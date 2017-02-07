Başbakan Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Virtu’yla Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Virtu ile Çankaya Köşkü'nde görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Virtu ile Çankaya Köşkü'nde görüşme gerçekleştirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Başbakanımız, ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmekte olan Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Virtu ile bugün Çankaya Köşkü'nde görüşmüştür. Görüşmede, 100 milyon nüfusuyla Afrika'nın büyük ülkelerinden Etiyopya ile son derece iyi seyreden ikili ilişkilerimizdeki son durum ele alınmış, ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında ikili işbirliğinin daha da artırılması imkanları üzerinde durulmuş, Afrika Birliği'nin Sekretaryasına da ev sahipliği yapan Etiyopya ile bölgesel konularda işbirliğimiz ele alınmıştır" denildi.

Başbakan Yıldırım'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında takındığı tavırla Etiyopya Hükümeti ve halkına teşekkür ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Sayın Başbakanımız, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Etiyopya Hükümeti ve halkının gösterdiği destek ve dayanışma için teşekkür etmiş, FETÖ ile mücadeleye yönelik işbirliğinden duyulan memnuniyeti dile getirerek, bu süreçte ihtiyaç duyulan her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzun altını çizmiştir. Konuk Cumhurbaşkanı, Türkiye ile ilişkilerini her alanda geliştirme arzusu içerisinde olduklarının altını çizerek, Hükümetimiz ve halkımızla dayanışma içerisinde olduklarını bir kez daha teyit etmiştir" ifadeleri yer aldı.