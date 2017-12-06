  • BIST 106.215
  • Altın 156,956
  • Dolar 3,8498
  • Euro 4,5501
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 7 °C

Başbakan Yıldırım, Güney Kore Cumhurbaşkanı Jae-ın İle Görüştü

» »
Başbakan Yıldırım, Güney Kore Cumhurbaşkanı Jae-ın İle Görüştü
Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Binali Yıldırım, başkent Seul'de Cumhurbaşkanı Moon Jae-In ile görüştü.

Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Binali Yıldırım, başkent Seul'de Cumhurbaşkanı Moon Jae-In ile görüştü.

Güney Kore'ye iki günlük resmi ziyarette bulunan Başbakan Binali Yıldırım, başkent Seul'de Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-In tarafından kabul edildi. Yapılan görüşmede iki ülke ilişkilerinin çok iyi seviyede olduğu, daha da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi için karşılıklı üst düzey temasların sürdürülmesi hususunda mutabık kalındığı belirtildi.

Başbakan Yıldırım, ayrıca Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-Kyun tarafından kabul edildi. Görüşmede Başbakan Yıldırım, çok yönlü Türkiye-Güney Kore ilişkilerinin parlamentolar arası boyutunun güçlendirilmesi temennisini dile getirerek, Güney Kore'nin dost halkının ve ülke makamlarının ziyaret boyunca gösterdiği misafirperverlik için bir kez daha teşekkür etti.

Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Güney Kore'nin Suwon şehrinde bulunan Samsung Digital City'i ziyaret etti. Başbakan Yıldırım'a Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ eşlik etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamas Liderinden Kudüs Açıklaması06 Aralık 2017 Çarşamba 10:43
  • Başbakan Yıldırım: “Trump’ın Niyeti Hukuk Dışıdır”06 Aralık 2017 Çarşamba 10:18
  • Kartepe Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı06 Aralık 2017 Çarşamba 10:13
  • Kahta İlçesinde İl Kongresine Hazırlık06 Aralık 2017 Çarşamba 10:08
  • Kılıçdaroğlu’nun "Yoksulluktan İntihar Ettiği" Dediği Kadının Mirasyedi Kocası Yüzünden İntihar Ettiği Ortaya Çıktı06 Aralık 2017 Çarşamba 10:08
  • Müsiad Başkanı Kalan’dan Zarrab Davası Değerlendirmesi06 Aralık 2017 Çarşamba 10:03
  • Erdem, Komisyon Sözcülüğüne Seçildi06 Aralık 2017 Çarşamba 09:33
  • Başbakan Yıldırım, Güney Kore Başbakanı Lee İle Görüştü06 Aralık 2017 Çarşamba 09:33
  • Ertürk, Kuyucak İlçe Teşkilatını Ziyaret Etti06 Aralık 2017 Çarşamba 09:18
  • Aydın: “Taşeron İşçilere Verdiğimiz Sözü Tuttuk”06 Aralık 2017 Çarşamba 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti