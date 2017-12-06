Başbakan Yıldırım, Güney Kore Cumhurbaşkanı Jae-ın İle Görüştü

Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Binali Yıldırım, başkent Seul'de Cumhurbaşkanı Moon Jae-In ile görüştü.

Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Binali Yıldırım, başkent Seul'de Cumhurbaşkanı Moon Jae-In ile görüştü.

Güney Kore'ye iki günlük resmi ziyarette bulunan Başbakan Binali Yıldırım, başkent Seul'de Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-In tarafından kabul edildi. Yapılan görüşmede iki ülke ilişkilerinin çok iyi seviyede olduğu, daha da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi için karşılıklı üst düzey temasların sürdürülmesi hususunda mutabık kalındığı belirtildi.

Başbakan Yıldırım, ayrıca Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-Kyun tarafından kabul edildi. Görüşmede Başbakan Yıldırım, çok yönlü Türkiye-Güney Kore ilişkilerinin parlamentolar arası boyutunun güçlendirilmesi temennisini dile getirerek, Güney Kore'nin dost halkının ve ülke makamlarının ziyaret boyunca gösterdiği misafirperverlik için bir kez daha teşekkür etti.

Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Güney Kore'nin Suwon şehrinde bulunan Samsung Digital City'i ziyaret etti. Başbakan Yıldırım'a Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ eşlik etti.