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Başbakan Yıldırım: "’Hazırım’ Demeyeceksiniz, ’Evet’ Diyeceksiniz"

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Başbakan Yıldırım: "’Hazırım’ Demeyeceksiniz, ’Evet’ Diyeceksiniz"
Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde cuma namazından sonra halka hitap etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde cuma namazından sonra halka hitap etti.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrasında Acıgöl'de vatandaşlara hitap etti. Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "16 Nisan tarihine Acıgöl hazır mı" sorusuna "hazır" cevabı alınca "Öyle demeyeceksiniz, "evet" diyeceksiniz" dedi. Başbakan Yıldırım, "Acıgöl AK Parti iktidarı boyunca hep yüzümüzü ak eden, her seferinde de bayrağı biraz daha yukarıya taşıyan mübarek insanların yaşadığı bir yer. Şimdi bugün belli oldu. Cumhurbaşkanımızın anayasa değişikliğini imzaladığı gün de belli oldu. Büyük gün 16 Nisan. Acıgöl hazır mı? İşte Acıgöl işte Türkiye hiç fark yok. Yüzde 88'i görmüş Acıgöl yüzde 98'i de görür evelallah" dedi.

Başbakan Yıldırım, "Anayasa değişirse Türkiye bölünür" diyenlere ise "Hadi oradan" diye cevap verdi. Yıldırım, "Efendim bu anayasa değişirse Türkiye bölünecekmiş. Hadi oradan. Teröristler de aynısını söylüyor. PKK aynısını söylüyor, FETÖ ahir zaman şeytanı da aynısını söylüyor. Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin teminatı Acıgöl'dür. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek millet işte bu kadar. Esas olan budur gerisi angarya" şeklinde konuştu.

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