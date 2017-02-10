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Başbakan Yıldırım: “Herkes Üzerine Düşeni Yapsın, Cimrilik Göstermesin”

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Başbakan Yıldırım: “Herkes Üzerine Düşeni Yapsın, Cimrilik Göstermesin”
Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye 3 milyon civarında Suriyeli, Iraklı mülteciye ev sahipliği yapmakta. Biz istiyoruz ki, bölgedeki sorunların sonlandırılmasında...

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye 3 milyon civarında Suriyeli, Iraklı mülteciye ev sahipliği yapmakta. Biz istiyoruz ki, bölgedeki sorunların sonlandırılmasında herkes üzerine düşeni yapsın, yük paylaşımında cimrilik göstermesin" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Görüşmede Türkiye ile BM arasındaki yakın işbirliğinin ele alındığını belirten Başbakan Yıldırım, "BM kurulduğu günden bu yana uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu sorunlara çok değişiklik göstermiş ve boyut olarak farklı bir durum tezahür etmiştir. Bunla beraber uluslararası barış istikrar ve refahın temini için mevcut olan en kapsamlı platform halen BM olmaya devam etmektedir. Ülkemizin BM sistemine yaptığı katkılarda da son yıllarda kayda değer artışlar görülmektedir. Yeni sorunların çözümüne gerçekçi katkılarda bulunmak üzere BM'nin esaslı bir reform ihtiyacı olduğu gerçektir. Türkiye bu reform talebinin en kuvvetli savunucusu olan ülkelerden biridir. Dünyada yaşanan karılılıklar, göçle mücadele ve bölgesel anlaşmazlıkların sona erdirilmesinde BM'nin daha etkin rol alması için reformun kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Dış politikanın önemli özelliklerinden bir tanesinin dostlukları arttırmak, düşmanlıkları azaltmak olduğuna değinen Başbakan Yıldırım, "Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi konusunda Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaların sonuçlarını bugün görüyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yıllardan beri sorunlarımız olan ülkelerle sorunlarımızı çözdük, ilişkilerimizi düzelttik, düzeltmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok konuda Birleşmiş Milletlerin barış ve kardeşlik çabalarına katkı sağlamakta olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "Eş başkanlığını yürüttüğümüz Arabuluculuk Dostlar Grubu, Medeniyetler İttifakı gibi inisiyatiflerde Türkiye etkin olarak yer almakta, uluslararası insani zirve toplantısını gerçekleştirmekte ve gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkelerdeki bağların güçlendirilmesine çok büyük katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeleri, terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetleri ve Türkiye'nin hassasiyetlerini genel sekreterle paylaştıklarını aktaran Yıldırım, "Türkiye, Suriye ve Irak'ta yaşanan sorunların başladığı ilk günden beri insani bakımdan birçok gayreti ortaya koymuştur. Bugün 3 milyona yakın Suriyeliye kucak açmış durumdadır. Bunu yaparken başka ülkelerden kayda değer bir destek almamıştır. Biz istiyoruz ki bölgedeki sorunların giderilmesi konusunda her kes paylaşımda bulunsun. Yük paylaşımında kimse cimrilik göstermesin" dedi.

Kıbrıs'ta devam eden barış görüşmeleri

Başbakan Yıldırım, Kıbrıs'taki barış görüşmeleri ile ilgili olarak ise, "Kıbrıs'ta devam eden barış görüşmelerinin olumlu bir sonucu ulaşması bakımından Türkiye olarak her zaman yapıcı bir tutum izledik. Bundan sonra da bu tutumuzu sürdüreceğiz ancak buradaki ince nokta Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması ve beklenmedik bir tatsız olayın yaşanmamasıdır. Ayrıca bu adada kurulacak yeni yönetim şeklinde adil, eşit her iki tarafın temsil edileceği bir yapının oluşturulması da olmazsa olmaz hususların başında gelmektedir" ifadelerini kullandı.

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