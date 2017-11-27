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Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May İle Görüşüyor

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Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May İle Görüşüyor
Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Theresa May ile görüşüyor.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Theresa May ile görüşüyor.

Başbakan Binali Yıldırım, dün geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da resmi temaslarına devam ediyor. Başbakan Yıldırım, resmi temasları kapsamında İngiltere başbakanı Theresa May ile baş başa görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmenin gündeminde, ekonomik iş birliği, savunma ve siyaset konuları yer alıyor.

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