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Başbakan Yıldırım, İngiltere’ye Gidecek

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Başbakan Yıldırım, İngiltere’ye Gidecek
Başbakan Binali Yıldırım, 10-11 Mayıs 2017 tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Somali konulu yüksek düzeyli konferansa katılmak...

Başbakan Binali Yıldırım, 10-11 Mayıs 2017 tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Somali konulu yüksek düzeyli konferansa katılmak üzere 10-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Londra'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakan Binali Yıldırım, 10-11 Mayıs 2017 tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Somali konulu yüksek düzeyli konferansa katılmak üzere 10-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Londra'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Somali yönetimi ve Türkiye dahil uluslararası ortakların katılımıyla düzenlenecek konferansta, 2017-2020 yıllarını kapsayan yeni dönemde, Somali yönetiminden beklentiler ile uluslararası toplumun Somali'ye yönelik taahhütleri gözden geçirilecek ve geleceğe dönük kararlar alınacak. Türkiye, dost ve kardeş Somali'de devletin ve istikrarın tesisi ile kalkınma çabalarına destek vermekte olup, bu bağlamda, uluslararası platformlarda da Somali ve halkının yanında yer almaya devam edecek.

Yıldırım, ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Başbakan Yıldırım, ziyaret kapsamında ayrıca, ikili temaslarda bulunacak, basın ve yatırım çevreleriyle bir araya gelecek.

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