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Başbakan Yıldırım: “Karadeniz’in Geleceği İki Ülkenin Ortak Geleceğidir"

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Başbakan Yıldırım: “Karadeniz’in Geleceği İki Ülkenin Ortak Geleceğidir"
KİŞİNEV (İHA) – Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Başbakanı Pavel Filip ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Gelecekle ilgili ortak hedeflerimiz...

KİŞİNEV (İHA) – Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Başbakanı Pavel Filip ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Gelecekle ilgili ortak hedeflerimiz var. Karadeniz'in geleceği iki ülkenin ortak geleceğidir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moldova'da bir araya geldiği Başbakan Pavel Filip ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Yıldırım, Moldova ile ekonomik işbirliğinin sürdürülmesine ilişkin, "Gelecekle ilgili ortak hedeflerimiz var. Karadeniz'in geleceği iki ülkenin ortak geleceğidir. Avrupa ile ilişkilerde benzer görüşlere sahibiz. Bundan böyle bir çok konuda hem bölgesel konuda hem Karadeniz ekonomik işbirliği bağlamında iyi olan ilişkilerimizi çok daha iyi bir noktaya taşımaya hazırız. Bu karalılık her iki tarafta da mevcuttur" diye konuştu.

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