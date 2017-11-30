Başbakan Yıldırım, Kore Gazileriyle Birlikte “Ayla” Filmini İzledi

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde Oscar'a aday filmi "Ayla"yı, Kore gazileriyle birlikte izledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde Oscar'a aday filmi "Ayla"yı, Kore gazileriyle birlikte izledi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'la birlikte bir alışveriş merkezindeki sinemada "Ayla" filmimi izledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından karşılanan Yıldırım ve eşine salondaki 68 Kore gazisi ve onların yakınları eşlik etti.