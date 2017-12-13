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Başbakan Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj İle Görüştü

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Başbakan Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj İle Görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da yapılmakta olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi toplantısı kapsamında Libya Başkanlık...

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da yapılmakta olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi toplantısı kapsamında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj ile görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da yapılmakta olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi Toplantısı kapsamında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Kudüs'ün statüsü ile olağanüstü İİT Zirvesi üzerinde durularak ikili konuların ele alındığı belirtildi. Ayrıca, Libya'da kaçırılan üç Türk vatandaşının durumu da gündeme getirilerek, Libya makamlarının bu konudaki gayretlerini artırması gerektiğinin ifade edildiği aktarıldı. 2015 yılı sonunda imzalanan Libya Siyasi Anlaşması'na da değinilerek Libya'da siyasi diyalog yoluyla çoğulculuğun, demokrasinin ve istikrarın tesisi için Türkiye'nin desteğinin devam edeceği vurgusunun yapıldığı belirtildi.

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