Başbakan Yıldırım Londra’da

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere özel uçak "ANA" ile İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi. Yıldırım'ı, Stansted Havalimanı'nda Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ile diğer yetkililer karşıladı. Başbakan Yıldırım ile Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da geldi.