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Başbakan Yıldırım, Malta’da Resmi Törenle Karşılandı

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Başbakan Yıldırım, Malta’da Resmi Törenle Karşılandı
Başbakan Binali Yıldırım, Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın daveti üzerine Malta'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.Y

Başbakan Binali Yıldırım, Malta'da resmi törenle karşılandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın daveti üzerine Malta'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.Yıldırım ilk olarak Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ile görüştü. Görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Başbakan Yıldırım'a; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ da resmi ziyarette eşlik ediyor.

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