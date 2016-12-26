Başbakan Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy’un Vefatının 80. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Başbakan Binali Yıldırım, "İstiklal Şairimiz Mehmet Akif'in eserleri, şiirleri, destansı mücadelesi ve örnek hayatıyla gelecek nesillerimizin de ilham...

Başbakan Binali Yıldırım, "İstiklal Şairimiz Mehmet Akif'in eserleri, şiirleri, destansı mücadelesi ve örnek hayatıyla gelecek nesillerimizin de ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Mehmet Akif Ersoy, "Çanakkale Şehitlerine', "Bülbül', "İstiklal Marşı" gibi her biri birbirinden kıymetli eserleriyle ve şehir şehir çoğalan vaazlarıyla, savaşlar, işgaller ve göçlerden yorgun düşmüş milletimizin yeniden şahlanması ve tarih sahnesine yeniden çıkması için istiklal meşalesini tutuşturmuş müstesna bir şahsiyet, kudretli bir şair, kurucu bir mütefekkirdir. Milli mücadele ruhunun hayat bulması için ömrünü fedakarca vakfeden Merhum Akif, ebedileşen eserleri, mücadeleci kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakı ile gönülleri fethetmeyi edebiyat, sanat ve fikir dünyamıza rehberlik etmeyi sürdürmektedir. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif'in eserleri, şiirleri, destansı mücadelesi ve örnek hayatıyla gelecek nesillerimizin de ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Aramızdan ayrılışının 80. yıldönümü vesilesiyle Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve hürmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.